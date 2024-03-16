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Явка на выборах президента России превысила 45 процентов
Явка на выборах президента России превысила 45 процентов
Sputnik Грузия
Голосование проходит в Российской Федерации в течение трех дней 16.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-16T16:50+0400
2024-03-16T16:50+0400
2024-03-16T16:52+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Явка на выборах президента России во второй день голосования к 15:13 по мск составила 45,02 процента, сообщается на сайте ЦИК.К 13:32 по мск этот показатель был на уровне 40,05%.На прошлых выборах, в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 по мск составляла 16,55 процента, к 12:00 – 34,72 процента, к 17:00 – 51,9 процента. При этом после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она превысила 67 процентов.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 по мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России – Калининградской области. В свою очередь, досрочно свой голос на выборах успели отдать почти 2,6 миллиона россиян.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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выборы, президентские выборы, россия, новости, в мире, владимир путин, совет федерации рф
выборы, президентские выборы, россия, новости, в мире, владимир путин, совет федерации рф
Явка на выборах президента России превысила 45 процентов
16:50 16.03.2024 (обновлено: 16:52 16.03.2024)
Голосование проходит в Российской Федерации в течение трех дней
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik.
Явка на выборах президента России во второй день голосования к 15:13 по мск составила 45,02 процента, сообщается на сайте
ЦИК.
К 13:32 по мск этот показатель был на уровне 40,05%.
На прошлых выборах, в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 по мск составляла 16,55 процента, к 12:00 – 34,72 процента, к 17:00 – 51,9 процента. При этом после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она превысила 67 процентов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.
Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 по мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России – Калининградской области. В свою очередь, досрочно свой голос на выборах успели отдать почти 2,6 миллиона россиян.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.