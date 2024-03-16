https://sputnik-georgia.ru/20240316/yavka-na-vyborakh-prezidenta-rossii-prevysila-45-protsentov-286883493.html

Явка на выборах президента России превысила 45 процентов

Явка на выборах президента России превысила 45 процентов

Sputnik Грузия

Голосование проходит в Российской Федерации в течение трех дней 16.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-16T16:50+0400

2024-03-16T16:50+0400

2024-03-16T16:52+0400

выборы президента россии 2024

выборы

президентские выборы

россия

новости

в мире

владимир путин

совет федерации рф

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/10/286883319_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_971a839f201e789d9710cd097704edaa.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Явка на выборах президента России во второй день голосования к 15:13 по мск составила 45,02 процента, сообщается на сайте ЦИК.К 13:32 по мск этот показатель был на уровне 40,05%.На прошлых выборах, в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 по мск составляла 16,55 процента, к 12:00 – 34,72 процента, к 17:00 – 51,9 процента. При этом после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она превысила 67 процентов.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в четверг в 23:00 по мск. В 9:00 в пятницу заработали пункты для голосования в самом западном регионе России – Калининградской области. В свою очередь, досрочно свой голос на выборах успели отдать почти 2,6 миллиона россиян.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы, президентские выборы, россия, новости, в мире, владимир путин, совет федерации рф