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"Лучший" дизайн костюма на "Оскаре" и Папа Франциск без шляпы: самые смешные фото недели
"Лучший" дизайн костюма на "Оскаре" и Папа Франциск без шляпы: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 17.03.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях

"Лучший" дизайн костюма на "Оскаре" и Папа Франциск без шляпы: самые смешные фото недели

13:43 17.03.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2024 / Patrick T. Fallon

Телеведущий Джимми Киммел наблюдает за тем, как американский актер Джон Сина вручает награду за лучший дизайн костюмов на сцене во время 96-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар", США.

Телеведущий Джимми Киммел наблюдает за тем, как американский актер Джон Сина вручает награду за лучший дизайн костюмов на сцене во время 96-й ежегодной церемонии вручения премии &quot;Оскар&quot;, США. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2024 / Patrick T. Fallon

Телеведущий Джимми Киммел наблюдает за тем, как американский актер Джон Сина вручает награду за лучший дизайн костюмов на сцене во время 96-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар", США.

© AFP 2024 / Richard A. Brooks

Люди проходят мимо инсталляции в поддержку фильма "Годзилла: Минус один" в Токио.

Люди проходят мимо инсталляции в поддержку фильма &quot;Годзилла: Минус один&quot; в Токио. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2024 / Richard A. Brooks

Люди проходят мимо инсталляции в поддержку фильма "Годзилла: Минус один" в Токио.

© AFP 2024 / Tobias Schwarz

Канцлер Германии Олаф Шольц улыбается во время пресс-конференции в Берлине.

Канцлер Германии Олаф Шольц улыбается во время пресс-конференции в Берлине. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2024 / Tobias Schwarz

Канцлер Германии Олаф Шольц улыбается во время пресс-конференции в Берлине.

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev/Photo host agency Ria Novosti / Перейти в фотобанк

Международная выставка-форум "Россия" Масленичная неделя: "Первый день Масленицы – Встреча".

Международная выставка-форум &quot;Россия&quot; Масленичная неделя: &quot;Первый день Масленицы – Встреча&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Grigory Sysoev/Photo host agency Ria Novosti
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Международная выставка-форум "Россия" Масленичная неделя: "Первый день Масленицы – Встреча".

© photo: Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанк

Панда Катюша со своей мамой Диндин в большом вольере Московского зоопарка.

Панда Катюша со своей мамой Диндин в большом вольере Московского зоопарка. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Alexey Maishev
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Панда Катюша со своей мамой Диндин в большом вольере Московского зоопарка.

© AFP 2024 / Adrian Dennis

Французские болельщики позируют для фотографий в Великобритании.

Французские болельщики позируют для фотографий в Великобритании. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2024 / Adrian Dennis

Французские болельщики позируют для фотографий в Великобритании.

© AP Photo / Andrew Medichini

Папа Римский Франциск пытается поймать свой головной убор, который сдуло ветром.

Папа Римский Франциск пытается поймать свой головной убор, который сдуло ветром. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Andrew Medichini

Папа Римский Франциск пытается поймать свой головной убор, который сдуло ветром.

© AP Photo / Armando Franca

Люди держат своих собак возле избирательного участка в Лиссабоне.

Люди держат своих собак возле избирательного участка в Лиссабоне. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Armando Franca

Люди держат своих собак возле избирательного участка в Лиссабоне.

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанк

Участник фестиваля по горнолыжному спорту "Крутой спуск" в Казани.

Участник фестиваля по горнолыжному спорту &quot;Крутой спуск&quot; в Казани. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
/
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Участник фестиваля по горнолыжному спорту "Крутой спуск" в Казани.

© AFP 2024 / Ina Fassbender

Судебный процесс в Высшем административном суде в Мюнстере.

Судебный процесс в Высшем административном суде в Мюнстере. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2024 / Ina Fassbender

Судебный процесс в Высшем административном суде в Мюнстере.

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