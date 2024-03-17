"Лучший" дизайн костюма на "Оскаре" и Папа Франциск без шляпы: самые смешные фото недели

Телеведущий Джимми Киммел наблюдает за тем, как американский актер Джон Сина вручает награду за лучший дизайн костюмов на сцене во время 96-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар", США.
Телеведущий Джимми Киммел наблюдает за тем, как американский актер Джон Сина вручает награду за лучший дизайн костюмов на сцене во время 96-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар", США.
Люди проходят мимо инсталляции в поддержку фильма "Годзилла: Минус один" в Токио.
Люди проходят мимо инсталляции в поддержку фильма "Годзилла: Минус один" в Токио.
Канцлер Германии Олаф Шольц улыбается во время пресс-конференции в Берлине.
Канцлер Германии Олаф Шольц улыбается во время пресс-конференции в Берлине.
Международная выставка-форум "Россия" Масленичная неделя: "Первый день Масленицы – Встреча".
Международная выставка-форум "Россия" Масленичная неделя: "Первый день Масленицы – Встреча".
Панда Катюша со своей мамой Диндин в большом вольере Московского зоопарка.
Панда Катюша со своей мамой Диндин в большом вольере Московского зоопарка.
Французские болельщики позируют для фотографий в Великобритании.
Французские болельщики позируют для фотографий в Великобритании.
Папа Римский Франциск пытается поймать свой головной убор, который сдуло ветром.
Папа Римский Франциск пытается поймать свой головной убор, который сдуло ветром.
Люди держат своих собак возле избирательного участка в Лиссабоне.
Люди держат своих собак возле избирательного участка в Лиссабоне.
Участник фестиваля по горнолыжному спорту "Крутой спуск" в Казани.
Участник фестиваля по горнолыжному спорту "Крутой спуск" в Казани.
Судебный процесс в Высшем административном суде в Мюнстере.
Судебный процесс в Высшем административном суде в Мюнстере.