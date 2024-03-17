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СВО: Киев готовит могильники для F-16

СВО: Киев готовит могильники для F-16

Sputnik Грузия

Истребители F-16 Fighting Falcon, как и прочие натовские системы вооружения, не помогут киевскому режиму изменить ход и исход российской СВО, отмечает военный... 17.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-17T19:34+0400

2024-03-17T19:34+0400

2024-03-17T19:34+0400

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На украинском ТВД безусловно доминируют Воздушно-космические силы России. Попытка размещения боевых самолетов ВСУ под прикрытием гражданских аэропортов сделает эти объекты могильниками F-16, а случайных авиапассажиров – заложниками бандеровцев.Жестокие поражения войск киевского режима в зоне СВО не избавили главного лицедея "незалежной" Владимира Зеленского от веры в американское чудо-оружие, которое способно изменить баланс сил на украинском ТВД. Почти религиозную веру эту настойчиво культивируют на всей подконтрольной Киеву территории.Западные "доноры" намерены в июле передать ВСУ шесть из 45 ранее обещанных истребителей F-16 американского производства, бывших в употреблении ВВС Нидерландов. Дания планирует поставить Киеву еще 13 истребителей в 2025 году, остальные государства НАТО даты поставок не обозначают. Украинские летчики первой эскадрильи (всего 12 человек) еще не подготовлены, и десятимесячный курс переобучения на F-16 в Дании, Великобритании и США киевскому режиму асов не обещает. Для полноценного переобучения украинских летчиков на Fighting Falcon требуется четыре-пять лет, таким временем киевский режим не располагает. Оперативная обстановка меняется стремительно и кардинально.Проблема украинских ВВС – не в количестве, а в качестве летчиков, техников и самолетов, а также в отсутствии "островков безопасности" для базирования F-16. Последний фактор обрекает на гибель даже опытных "летчиков-добровольцев" из стран НАТО (если таковых привлекут для решения боевых задач на украинском ТВД). Киев не желает возвращаться в суровую реальность – консультируется с США и ЕС по поводу открытия гражданских аэропортов и возобновления полетов на подконтрольной территории. Возможно, обсуждается базирование F-16 в международном аэропорту Ужгород, взлетно-посадочная полоса которого расположена в 100 метрах от границы со Словакией. Достаточно удобно, в 57 км от польской границы расположен и аэропорт Львов. Судьба авиапассажиров никого не волнует – бандеровский режим готов привычно прикрывать военные объекты мирным населением и гражданской инфраструктурой.Между тем, Российская армия 11 марта высокоточным ударом уничтожила пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове – гостиницу "Аэропорт" на территории харьковской воздушной гавани. Ранее были поражены военные объекты с иностранными специалистами на аэродромах Киева и Львова, а также аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Список дополняется ежедневно.Суровая реальностьМногоцелевые истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства составляют основу ВВС США и других стран НАТО (в Европе – около 500 машин). Боевой радиус – 1500 км, скорость – до 2120 км/час, боевая нагрузка – 5 тонн.История F-16 началась более 50 лет назад, и никакие модернизации уже не позволяют "атакующему соколу" конкурировать в небе с современными российскими истребителями Су-30СМ, Су-35С, Су-57, в арсенале которых имеются гиперзвуковые ракеты Р-37М "воздух-воздух" дальностью более 300 км. Истребители ВКС России значительно превосходят "американца" по всем параметрам – посмотрите инфографику. Не касаясь даже могущества зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".Американское аналитическое издание The National Interest 13 марта сообщило: "F-16 не будут иметь никакого значения по нескольким причинам. Это бывшие в употреблении военные самолеты, срок эксплуатации которых подходит к концу… Никакая система вооружений не сможет спасти Украину от реалий российской военной и промышленной мощи или от еще более болезненных реалий географии". Вывод издания: "Украина проиграла войну с Россией". Если точнее, терпят поражение в прокси-войне США и НАТО, для которых Украина превратилась в свалку старой боевой техники.Американский "Институт изучения войны" проанализировал недавний доклад главкома ВСУ Александра Сырского, и предупредил об угрозе скорого обвала украинской обороны на левом берегу Днепра: "Интенсификация российских наступательных операций… может привести к российскому прорыву, и дестабилизации на ранее стабильном участке линии фронта в короткий период времени".Действительно, Вооруженные силы РФ успешно развивают наступление, 12 марта взяли под контроль новые территории на Кураховском направлении. И вряд ли американский F-16 Fighting Falcon долетит до середины Днепра.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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в мире, политика, киев, сша, дания, владимир зеленский, нато, вкс, россия, колумнисты