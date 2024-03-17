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Ассоциация европейских бизнес-реестров проведет конференцию в Тбилиси
Ассоциация европейских бизнес-реестров проведет конференцию в Тбилиси
Sputnik Грузия
На мероприятии Грузия представит очень интересные достижения в направлении регистрации бизнеса 17.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-17T12:01+0400
2024-03-17T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Более 150 делегатов стран-членов и организаций Международной ассоциации европейских бизнес-реестров (EBRA) примут участие в Генеральной ассамблее и ежегодной Международной конференции ассоциации 12-13 июня в Тбилиси, сообщили в пресс-службе Минюста Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Организатором мероприятий является Национальное агентство публичного реестра Минюста Грузии. По его словам, на встрече с представителями EBRA стороны обсудили необходимые для успешного проведения конференции шаги. Европейская ассоциация бизнес-реестров (EBRA) была создана в апреле 2019 года в рамках коалиции Европейского бизнес-реестра и Форума европейских коммерческих регистров. EBRA – это ассоциация профессионалов бизнес-реестра, которая знакомит с политикой, операциями и технологическими инициативами бизнес-реестра. Европейский бизнес-реестр обеспечивает доступ к базам данных всех зарегистрированных в конкретном государстве предприятий при помощи интернета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальное агентство публичного реестра
грузия, новости, экономика, национальное агентство публичного реестра
Ассоциация европейских бизнес-реестров проведет конференцию в Тбилиси
На мероприятии Грузия представит очень интересные достижения в направлении регистрации бизнеса
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Более 150 делегатов стран-членов и организаций Международной ассоциации европейских бизнес-реестров (EBRA) примут участие в Генеральной ассамблее и ежегодной Международной конференции ассоциации 12-13 июня в Тбилиси, сообщили в пресс-службе Минюста Грузии.
Организатором мероприятий является Национальное агентство публичного реестра Минюста Грузии.
"На конференции европейских бизнес-реестров Грузия представит очень интересные достижения в направлении регистрации бизнеса, упрощенные процедуры, которые основаны на электронных сервисах, а поиск информации о компаниях в публичном реестре происходит очень быстро", – сказал председатель Национального агентства публичного реестра Давид Девидзе.
По его словам, на встрече с представителями EBRA стороны обсудили необходимые для успешного проведения конференции шаги.
Европейская ассоциация бизнес-реестров (EBRA) была создана в апреле 2019 года в рамках коалиции Европейского бизнес-реестра и Форума европейских коммерческих регистров. EBRA – это ассоциация профессионалов бизнес-реестра, которая знакомит с политикой, операциями и технологическими инициативами бизнес-реестра.
Европейский бизнес-реестр обеспечивает доступ к базам данных всех зарегистрированных в конкретном государстве предприятий при помощи интернета.