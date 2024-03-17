https://sputnik-georgia.ru/20240317/kak-prokhodili-vybory-prezidenta-rossii-v-raznykh-stranakh---video-286905186.html
Как проходили выборы президента России в разных странах - видео
Как проходили выборы президента России в разных странах - видео
Sputnik Грузия
17 марта 2024 года – заключительный день трехдневного голосования на выборах Президента Российской Федерации. 17.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-17T22:03+0400
2024-03-17T22:03+0400
2024-03-17T22:03+0400
выборы президента россии 2024
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На избирательные участки в разных странах, в том числе страны ближнего зарубежья, выстроились огромные очереди. Тысячи людей пришли, чтобы проголосовать на выборах.
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видео, мультимедиа, россия, выборы, видео
видео, мультимедиа, россия, выборы, видео
Как проходили выборы президента России в разных странах - видео
17 марта 2024 года – заключительный день трехдневного голосования на выборах Президента Российской Федерации.
На избирательные участки в разных странах, в том числе страны ближнего зарубежья, выстроились огромные очереди. Тысячи людей пришли, чтобы проголосовать на выборах.