https://sputnik-georgia.ru/20240317/kak-prokhodili-vybory-prezidenta-rossii-v-raznykh-stranakh---video-286905186.html

Как проходили выборы президента России в разных странах - видео

Как проходили выборы президента России в разных странах - видео

Sputnik Грузия

17 марта 2024 года – заключительный день трехдневного голосования на выборах Президента Российской Федерации. 17.03.2024, Sputnik Грузия

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2024-03-17T22:03+0400

выборы президента россии 2024

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На избирательные участки в разных странах, в том числе страны ближнего зарубежья, выстроились огромные очереди. Тысячи людей пришли, чтобы проголосовать на выборах.

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