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Голосование на выборах президента России за рубежом - Sputnik Грузия, 1920
Выборы президента России 2024
https://sputnik-georgia.ru/20240317/kak-prokhodili-vybory-prezidenta-rossii-v-raznykh-stranakh---video-286905186.html
Как проходили выборы президента России в разных странах - видео
Как проходили выборы президента России в разных странах - видео
Sputnik Грузия
17 марта 2024 года – заключительный день трехдневного голосования на выборах Президента Российской Федерации. 17.03.2024, Sputnik Грузия
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На избирательные участки в разных странах, в том числе страны ближнего зарубежья, выстроились огромные очереди. Тысячи людей пришли, чтобы проголосовать на выборах.
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видео, мультимедиа, россия, выборы, видео
видео, мультимедиа, россия, выборы, видео

Как проходили выборы президента России в разных странах - видео

22:03 17.03.2024
© video: Sputnik
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17 марта 2024 года – заключительный день трехдневного голосования на выборах Президента Российской Федерации.
На избирательные участки в разных странах, в том числе страны ближнего зарубежья, выстроились огромные очереди. Тысячи людей пришли, чтобы проголосовать на выборах.
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