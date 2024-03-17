https://sputnik-georgia.ru/20240317/kilometrovaya-ochered-v-astane-na-vyborakh-prezidenta-rf---video-286901565.html

Километровая очередь в Астане на выборах президента РФ - видео

Километровая очередь в Астане на выборах президента РФ - видео

Sputnik Грузия

"Старожилы не припомнят": в Астане километровая очередь из российских избирателей. 17.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-17T15:15+0400

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Корреспондент Sputnik Казахстан снял её одним кадром - и даже смотреть на это придётся долго, а стоять там и вовсе нужно запастить большим терпением.Беспрецедентные очереди наблюдаются почти во всех странах СНГ.

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