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Голосование на выборах президента России за рубежом - Sputnik Грузия, 1920
Выборы президента России 2024
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Очередь из желающих проголосовать на выборах президента РФ в Армении - видео
Очередь из желающих проголосовать на выборах президента РФ в Армении - видео
Sputnik Грузия
Никогда ранее в Армении не было столько желающих проголосовать на выборах президента РФ. 17.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-17T13:08+0400
2024-03-17T21:10+0400
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Очередь растянулась на сотни метров. "Это беспрецедентное явление, в прежние годы такого не наблюдалось", передает корреспондент Sputnik Армения.Как рассказал российский посол Сергей Копыркин, в диппредставительстве немного усилены меры безопасности."Выборы проходят в непростой, ответственный политический период. Необходимо также исходить из того, что голосующих, возможно, будет больше, чем обычно, сказал он журналистам", - пояснил дипломат.
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видео, мультимедиа, россия, выборы, видео

Очередь из желающих проголосовать на выборах президента РФ в Армении - видео

13:08 17.03.2024 (обновлено: 21:10 17.03.2024)
© video: Sputnik
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Никогда ранее в Армении не было столько желающих проголосовать на выборах президента РФ.
Очередь растянулась на сотни метров. "Это беспрецедентное явление, в прежние годы такого не наблюдалось", передает корреспондент Sputnik Армения.

Как рассказал российский посол Сергей Копыркин, в диппредставительстве немного усилены меры безопасности.

"Выборы проходят в непростой, ответственный политический период. Необходимо также исходить из того, что голосующих, возможно, будет больше, чем обычно, сказал он журналистам", - пояснил дипломат.
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