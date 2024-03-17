Очередь из желающих проголосовать на выборах президента РФ в Армении - видео
13:08 17.03.2024 (обновлено: 21:10 17.03.2024)
© video: Sputnik
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Никогда ранее в Армении не было столько желающих проголосовать на выборах президента РФ.
Очередь растянулась на сотни метров. "Это беспрецедентное явление, в прежние годы такого не наблюдалось", передает корреспондент Sputnik Армения.
Как рассказал российский посол Сергей Копыркин, в диппредставительстве немного усилены меры безопасности.
"Выборы проходят в непростой, ответственный политический период. Необходимо также исходить из того, что голосующих, возможно, будет больше, чем обычно, сказал он журналистам", - пояснил дипломат.
Как рассказал российский посол Сергей Копыркин, в диппредставительстве немного усилены меры безопасности.
"Выборы проходят в непростой, ответственный политический период. Необходимо также исходить из того, что голосующих, возможно, будет больше, чем обычно, сказал он журналистам", - пояснил дипломат.