https://sputnik-georgia.ru/20240317/ochered-iz-zhelayuschikh-progolosovat-na-vyborakh-prezidenta-rf-v-armenii---video-286901129.html

Очередь из желающих проголосовать на выборах президента РФ в Армении - видео

Очередь из желающих проголосовать на выборах президента РФ в Армении - видео

Sputnik Грузия

Никогда ранее в Армении не было столько желающих проголосовать на выборах президента РФ. 17.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-17T13:08+0400

2024-03-17T13:08+0400

2024-03-17T21:10+0400

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Очередь растянулась на сотни метров. "Это беспрецедентное явление, в прежние годы такого не наблюдалось", передает корреспондент Sputnik Армения.Как рассказал российский посол Сергей Копыркин, в диппредставительстве немного усилены меры безопасности."Выборы проходят в непростой, ответственный политический период. Необходимо также исходить из того, что голосующих, возможно, будет больше, чем обычно, сказал он журналистам", - пояснил дипломат.

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