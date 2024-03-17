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Очереди на участки: как проходили выборы президента России в разных странах - фото
Очереди на участки: как проходили выборы президента России в разных странах - фото
Sputnik Грузия
Огромные очереди выстроились практически перед всеми избирательными участками, которые были открыты в разных странах в день выборов президента Российской... 17.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-17T21:45+0400
2024-03-17T21:45+0400
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как в странах на разных континентах проходили выборы президента России и насколько активно в них принимали участие российские граждане.
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новости в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, россия, выборы, фото
новости в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, россия, выборы, фото

Очереди на участки: как проходили выборы президента России в разных странах - фото

21:45 17.03.2024
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Огромные очереди выстроились практически перед всеми избирательными участками, которые были открыты в разных странах в день выборов президента Российской Федерации.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как в странах на разных континентах проходили выборы президента России и насколько активно в них принимали участие российские граждане.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Буэнос-Айресе для голосования на выборах президента России.
Голосование на выборах президента РФ за рубежом - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Буэнос-Айресе для голосования на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Svetlana Shevchenko / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Бухаресте для голосования на выборах президента России.
Голосование на выборах президента РФ за рубежом - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Svetlana Shevchenko
/
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Бухаресте для голосования на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Evgeny Poloyko / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Париже для голосования на выборах президента России.
Голосование на выборах президента РФ за рубежом - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Evgeny Poloyko
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Париже для голосования на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Ереване для голосования на выборах президента России.
Голосование на выборах президента РФ за рубежом - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Ереване для голосования на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Sanat Imangaliev / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в российское генконсульство в Алма-Ате для голосования на выборах президента России.
Голосование на выборах президента РФ за рубежом - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Sanat Imangaliev
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское генконсульство в Алма-Ате для голосования на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Gennady Melnik / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Афинах для голосования на выборах президента России.
Голосование на выборах президента РФ за рубежом - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Gennady Melnik
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Афинах для голосования на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на избирательном участке в российском посольстве в Каире на выборах президента России.
Голосование на выборах президента РФ за рубежом - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik
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Люди голосуют на избирательном участке в российском посольстве в Каире на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди для голосования на выборах президента России на избирательном участке в посольстве РФ в Тегеране.
Голосование на выборах президента РФ за рубежом - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik
/
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Люди стоят в очереди для голосования на выборах президента России на избирательном участке в посольстве РФ в Тегеране.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанк

Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Монтевидео в Уругвае для голосования на выборах президента России.

Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Монтевидео в Уругвае для голосования на выборах президента России. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Монтевидео в Уругвае для голосования на выборах президента России.

© photo: Sputnik / Maxim Durnev / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на избирательном участке в российском генконсульстве в Стамбуле на выборах президента России.
Голосование на выборах президента РФ за рубежом - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Maxim Durnev
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Люди голосуют на избирательном участке в российском генконсульстве в Стамбуле на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Минске для голосования на выборах президента России.
Голосование на выборах президента РФ за рубежом - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Viktor Tolochko
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Минске для голосования на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке в российском посольстве в Ереване на выборах президента России.
Голосование на выборах президента РФ за рубежом - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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Женщина голосует на избирательном участке в российском посольстве в Ереване на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Zafar Khalilov / Перейти в фотобанкМужчина с девочкой голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Ташкенте на выборах президента России.
Голосование на выборах президента РФ за рубежом - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Zafar Khalilov
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Перейти в фотобанк
Мужчина с девочкой голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Ташкенте на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Gennady Melnik / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Афинах на выборах президента России.
Голосование на выборах президента РФ за рубежом - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Gennady Melnik
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Люди голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Афинах на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Минске на выборах президента России.
Голосование на выборах президента РФ за рубежом - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Viktor Tolochko
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Люди голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Минске на выборах президента России.
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