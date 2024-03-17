https://sputnik-georgia.ru/20240317/ocheredi-na-uchastki-kak-prokhodili-vybory-prezidenta-rossii-v-raznykh-stranakh---foto-286904748.html

Очереди на участки: как проходили выборы президента России в разных странах - фото

Очереди на участки: как проходили выборы президента России в разных странах - фото

Sputnik Грузия

Огромные очереди выстроились практически перед всеми избирательными участками, которые были открыты в разных странах в день выборов президента Российской... 17.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-17T21:45+0400

2024-03-17T21:45+0400

2024-03-17T21:45+0400

выборы президента россии 2024

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Смотрите в фотоленте Sputnik, как в странах на разных континентах проходили выборы президента России и насколько активно в них принимали участие российские граждане.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, россия, выборы, фото