Очереди на участки: как проходили выборы президента России в разных странах - фото
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Огромные очереди выстроились практически перед всеми избирательными участками, которые были открыты в разных странах в день выборов президента Российской Федерации.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как в странах на разных континентах проходили выборы президента России и насколько активно в них принимали участие российские граждане.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Буэнос-Айресе для голосования на выборах президента России.
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Буэнос-Айресе для голосования на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Svetlana Shevchenko / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Бухаресте для голосования на выборах президента России.
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© photo: Sputnik / Svetlana Shevchenko/
Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Бухаресте для голосования на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Evgeny Poloyko / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Париже для голосования на выборах президента России.
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© photo: Sputnik / Evgeny Poloyko/
Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Париже для голосования на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Ереване для голосования на выборах президента России.
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Ереване для голосования на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Sanat Imangaliev / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в российское генконсульство в Алма-Ате для голосования на выборах президента России.
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© photo: Sputnik / Sanat Imangaliev/
Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское генконсульство в Алма-Ате для голосования на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Gennady Melnik / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Афинах для голосования на выборах президента России.
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Афинах для голосования на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на избирательном участке в российском посольстве в Каире на выборах президента России.
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Люди голосуют на избирательном участке в российском посольстве в Каире на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди для голосования на выборах президента России на избирательном участке в посольстве РФ в Тегеране.
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Люди стоят в очереди для голосования на выборах президента России на избирательном участке в посольстве РФ в Тегеране.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанк
Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Монтевидео в Уругвае для голосования на выборах президента России.
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Монтевидео в Уругвае для голосования на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Maxim Durnev / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на избирательном участке в российском генконсульстве в Стамбуле на выборах президента России.
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© photo: Sputnik / Maxim Durnev/
Люди голосуют на избирательном участке в российском генконсульстве в Стамбуле на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Минске для голосования на выборах президента России.
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Минске для голосования на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке в российском посольстве в Ереване на выборах президента России.
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Женщина голосует на избирательном участке в российском посольстве в Ереване на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Zafar Khalilov / Перейти в фотобанкМужчина с девочкой голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Ташкенте на выборах президента России.
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© photo: Sputnik / Zafar Khalilov/
Мужчина с девочкой голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Ташкенте на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Gennady Melnik / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Афинах на выборах президента России.
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Люди голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Афинах на выборах президента России.
© photo: Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанкЛюди голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Минске на выборах президента России.
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Люди голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Минске на выборах президента России.