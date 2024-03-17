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Продолжается строительство дороги Восток-Запад на западе Грузии

Продолжается строительство дороги Восток-Запад на западе Грузии

Sputnik Грузия

Уже открыт для движения автотранспорта 11-километровый участок строящейся дороги 17.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-17T18:36+0400

2024-03-17T18:36+0400

2024-03-17T18:36+0400

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Работы на оставшемся 3-километровом участке Григолети-Кобулети международной автомагистрали Восток-Запад (Е70) завершатся в этом году, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Проект строительства магистральной дороги реализуется при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Его стоимость – 228 миллионов лари (около 85 млн долларов). Он включает в себя строительство 14-километровой 4-полосной асфальтобетонной дороги, 22 мостовых переходов, четырех транспортных развязок, водопроводов и подземных выходов. "Работы продолжаются интенсивно, но имеются вызовы на 3-километровом участке, из-за которых подрядчику и надзорным компаниям пришлось соответственно увеличить свою мобилизацию и ресурсы. План, который у нас есть, предполагает завершение указанного участка в этом году", - говорится в сообщении. В свою очередь, 11-километровый участок строящейся дороги уже открыт для движения автотранспорта. Через объездную дорогу Григолети-Кобулети дорога Самтредиа-Григолети будет соединена с объездной дорогой Кобулети, и транспортный поток переместится из Григолети в Кобулети по высокоскоростной автомагистрали. За счет открытия новых участков время проездки автомобильного транспорта по этим дорогам сократится вдвое. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии трасса начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, кобулети, григолети, автодорога восток-запад, департамент автомобильных дорог