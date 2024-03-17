https://sputnik-georgia.ru/20240317/translyatsiya-tsik-rossii-provodit-brifing-po-prezidentskim-vyboram-2024-goda-286900656.html

Трансляция: ЦИК России проводит брифинг по президентским выборам 2024 года

Трансляция: ЦИК России проводит брифинг по президентским выборам 2024 года

Sputnik Грузия

Смотрите в видео кадры трансляции брифинга ЦИК России по президентским выборам 2024 года. 17.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-17T12:01+0400

2024-03-17T12:01+0400

2024-03-17T20:58+0400

выборы президента россии 2024

видео

мультимедиа

выборы

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/11/286900322_31:0:2575:1431_1920x0_80_0_0_0d420e2b4639c1010807a9ec3b0f3fae.png

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, выборы, россия, видео