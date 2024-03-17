https://sputnik-georgia.ru/20240317/translyatsiya-tsik-rossii-provodit-brifing-po-prezidentskim-vyboram-2024-goda-286900656.html
Трансляция: ЦИК России проводит брифинг по президентским выборам 2024 года
Трансляция: ЦИК России проводит брифинг по президентским выборам 2024 года
Sputnik Грузия
Смотрите в видео кадры трансляции брифинга ЦИК России по президентским выборам 2024 года. 17.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-17T12:01+0400
2024-03-17T12:01+0400
2024-03-17T20:58+0400
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На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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видео, мультимедиа, выборы, россия, видео
Трансляция: ЦИК России проводит брифинг по президентским выборам 2024 года
12:01 17.03.2024 (обновлено: 20:58 17.03.2024)
Смотрите в видео кадры трансляции брифинга ЦИК России по президентским выборам 2024 года.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.