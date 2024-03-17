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Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковых автомобилей

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для легковых автомобилей

Sputnik Грузия

Участок дороги в Грузии был закрыт для всех видов транспорта утром 16 марта из-за высокого уровня лавиноопасности 17.03.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы ТПП "Верхний Ларс" восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.Открыть участок Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось благодаря проведенным очистительным работам. Движение на данном участке осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. За движением следит патрульная полиция.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для них движение закрыто из-за гололеда.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог