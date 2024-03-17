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Явка на выборах президента РФ за два дня голосования составила 55,1%
Явка на выборах президента РФ за два дня голосования составила 55,1%
Sputnik Грузия
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. 17.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-17T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Явка на выборах президента РФ во второй день голосования составила 55,10% к 20:19 по мск, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ. К 16:13 по мск второго дня голосования явка составляла 50,01%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 по мск составляла 16,55%, к 12:00 по мск – 34,72%, к 17:00 – 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, политика, выборы президента россии
россия, новости, в мире, политика, выборы президента россии
Явка на выборах президента РФ за два дня голосования составила 55,1%
10:02 17.03.2024 (обновлено: 12:58 17.03.2024)
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Явка на выборах президента РФ во второй день голосования составила 55,10% к 20:19 по мск, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ.
К 16:13 по мск второго дня голосования явка составляла 50,01%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 по мск составляла 16,55%, к 12:00 по мск – 34,72%, к 17:00 – 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.