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Явка на выборах президента в России превысила 60%

Явка на выборах президента в России превысила 60%

Sputnik Грузия

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. 17.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-17T13:10+0400

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2024-03-17T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составляет уже 61,37 процента с учетом ДЭГ, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.В ЦИК отмечают, что голосование в стране и за рубежом идет в штатном режиме.Среди кандидатов на пост президента во второй день проголосовал Леонид Слуцкий (ЛДПР), который воспользовался традиционным способом голосования на избирательных участках. Владимир Путин отдал свой голос онлайн днем ранее, Владислав Даванков ("Новые люди") проголосовал сегодня в Смоленске, Николай Харитонов (КПРФ) – в Москве.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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