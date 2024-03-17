https://sputnik-georgia.ru/20240317/yavka-na-vyborakh-prezidenta-v-rossii-prevysila-60-286892315.html
Явка на выборах президента в России превысила 60%
Явка на выборах президента в России превысила 60%
Sputnik Грузия
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. 17.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-17T13:10+0400
2024-03-17T13:10+0400
2024-03-17T13:19+0400
выборы президента россии 2024
россия
в мире
политика
президентские выборы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0f/286864411_0:147:3380:2048_1920x0_80_0_0_e5c4665cf7e8f74bf61b3a92e787ca03.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составляет уже 61,37 процента с учетом ДЭГ, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.В ЦИК отмечают, что голосование в стране и за рубежом идет в штатном режиме.Среди кандидатов на пост президента во второй день проголосовал Леонид Слуцкий (ЛДПР), который воспользовался традиционным способом голосования на избирательных участках. Владимир Путин отдал свой голос онлайн днем ранее, Владислав Даванков ("Новые люди") проголосовал сегодня в Смоленске, Николай Харитонов (КПРФ) – в Москве.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0f/286864411_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_326c05b279cb6b04423ca2fc00a336f2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, политика, президентские выборы
россия, в мире, политика, президентские выборы
Явка на выборах президента в России превысила 60%
13:10 17.03.2024 (обновлено: 13:19 17.03.2024)
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составляет уже 61,37 процента с учетом ДЭГ, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
В ЦИК отмечают, что голосование в стране и за рубежом идет в штатном режиме.
Среди кандидатов на пост президента во второй день проголосовал Леонид Слуцкий (ЛДПР), который воспользовался традиционным способом голосования на избирательных участках. Владимир Путин отдал свой голос онлайн днем ранее, Владислав Даванков ("Новые люди") проголосовал сегодня в Смоленске, Николай Харитонов (КПРФ) – в Москве.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.