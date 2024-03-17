https://sputnik-georgia.ru/20240317/yavka-na-vyborakh-prezidenta-v-rossii-prevysila-73-286901219.html

Явка на выборах президента в России превысила 73%

Явка на выборах президента в России превысила 73%

Sputnik Грузия

При этом общее количество проголосовавших на выборах президента за рубежом составило более 249 тысяч человек 17.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-17T21:10+0400

2024-03-17T21:10+0400

2024-03-17T21:10+0400

выборы президента россии 2024

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политика

президентские выборы

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составляет составила на 18:0 мск 73,33 процента с учетом ДЭГ, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.При этом общее количество проголосовавших на выборах президента за рубежом составило более 249 тысяч человек.Памфилова связала высокую явку на выборах президента РФ с внедрением новых форм голосования и результатами проекта "ИнформУИК", а также поблагодарила Запад за то, что ему удалось сплотить российский народ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, элла памфилова, в мире, политика, президентские выборы