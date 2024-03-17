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Голосование на выборах президента России за рубежом - Sputnik Грузия, 1920
Выборы президента России 2024
https://sputnik-georgia.ru/20240317/yavka-na-vyborakh-prezidenta-v-rossii-prevysila-73-286901219.html
Явка на выборах президента в России превысила 73%
Явка на выборах президента в России превысила 73%
Sputnik Грузия
При этом общее количество проголосовавших на выборах президента за рубежом составило более 249 тысяч человек 17.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-17T21:10+0400
2024-03-17T21:10+0400
выборы президента россии 2024
россия
элла памфилова
в мире
политика
президентские выборы
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составляет составила на 18:0 мск 73,33 процента с учетом ДЭГ, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.При этом общее количество проголосовавших на выборах президента за рубежом составило более 249 тысяч человек.Памфилова связала высокую явку на выборах президента РФ с внедрением новых форм голосования и результатами проекта "ИнформУИК", а также поблагодарила Запад за то, что ему удалось сплотить российский народ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, элла памфилова, в мире, политика, президентские выборы
россия, элла памфилова, в мире, политика, президентские выборы

Явка на выборах президента в России превысила 73%

21:10 17.03.2024
© photo: Sputnik / Taisia Vorontsova / Перейти в фотобанкВыборы президента РФ в новых регионах
Выборы президента РФ в новых регионах - Sputnik Грузия, 1920, 17.03.2024
© photo: Sputnik / Taisia Vorontsova
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При этом общее количество проголосовавших на выборах президента за рубежом составило более 249 тысяч человек
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составляет составила на 18:0 мск 73,33 процента с учетом ДЭГ, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
При этом общее количество проголосовавших на выборах президента за рубежом составило более 249 тысяч человек.
Памфилова связала высокую явку на выборах президента РФ с внедрением новых форм голосования и результатами проекта "ИнформУИК", а также поблагодарила Запад за то, что ему удалось сплотить российский народ.
"Я в первую очередь хочу сказать спасибо Западу за то, что он сплотил. В большей степени поняли, как важно нам сейчас быть вместе. Чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос, с чем связана высокая явка избирателей на выборах президента.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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