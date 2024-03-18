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Бомба в школе? Сразу в двух школах Грузии объявлена эвакуация
Бомба в школе? Сразу в двух школах Грузии объявлена эвакуация
Sputnik Грузия
Сообщение о заложенных взрывных устройствах было отправлено анонимом 18.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-18T13:57+0400
2024-03-18T13:57+0400
2024-03-18T14:09+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Саперы и кинологи не обнаружили взрывного устройства в батумском филиале грузино-американской частной школы "Прогресс", сообщили СМИ.В понедельник, 18 марта, в батумском и кутаисском филиалах грузино-американской частной школы "Прогресс" объявили об эвакуации детей и учеников из-за сообщения о взрывном устройстве. Учебный процесс в батумской школе возобновится с завтрашнего дня. Поиски взрывного устройства в кутаисской школе еще продолжаются. На месте работают саперы. В случае с кутаисским филиалом школы "Прогресс" сообщение о взрывном устройстве было отправлено директору учебного заведения по электронной почте. Информацию подтвердила руководитель Кутаисского образовательно-ресурсного центра Майя Цкитишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, батуми, майя цкитишвили
происшествия, новости, грузия, батуми, майя цкитишвили
Бомба в школе? Сразу в двух школах Грузии объявлена эвакуация
13:57 18.03.2024 (обновлено: 14:09 18.03.2024)
Сообщение о заложенных взрывных устройствах было отправлено анонимом
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Саперы и кинологи не обнаружили взрывного устройства в батумском филиале грузино-американской частной школы "Прогресс", сообщили СМИ.
В понедельник, 18 марта, в батумском и кутаисском филиалах грузино-американской частной школы "Прогресс" объявили об эвакуации детей и учеников из-за сообщения о взрывном устройстве.
Учебный процесс в батумской школе возобновится с завтрашнего дня.
Поиски взрывного устройства в кутаисской школе еще продолжаются. На месте работают саперы.
В случае с кутаисским филиалом школы "Прогресс" сообщение о взрывном устройстве было отправлено директору учебного заведения по электронной почте. Информацию подтвердила руководитель Кутаисского образовательно-ресурсного центра Майя Цкитишвили.