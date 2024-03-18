https://sputnik-georgia.ru/20240318/bomba-v-shkole-srazu-v-dvukh-shkolakh-gruzii-obyavlena-evakuatsiya-286913277.html

Бомба в школе? Сразу в двух школах Грузии объявлена эвакуация

Бомба в школе? Сразу в двух школах Грузии объявлена эвакуация

Sputnik Грузия

Сообщение о заложенных взрывных устройствах было отправлено анонимом 18.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-18T13:57+0400

2024-03-18T13:57+0400

2024-03-18T14:09+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Саперы и кинологи не обнаружили взрывного устройства в батумском филиале грузино-американской частной школы "Прогресс", сообщили СМИ.В понедельник, 18 марта, в батумском и кутаисском филиалах грузино-американской частной школы "Прогресс" объявили об эвакуации детей и учеников из-за сообщения о взрывном устройстве. Учебный процесс в батумской школе возобновится с завтрашнего дня. Поиски взрывного устройства в кутаисской школе еще продолжаются. На месте работают саперы. В случае с кутаисским филиалом школы "Прогресс" сообщение о взрывном устройстве было отправлено директору учебного заведения по электронной почте. Информацию подтвердила руководитель Кутаисского образовательно-ресурсного центра Майя Цкитишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, батуми, майя цкитишвили