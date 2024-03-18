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https://sputnik-georgia.ru/20240318/pogoda-v-tbilisi-vnov-ukhudshitsya-tochnyy-prognoz-sinoptikov-s-18-do-24-marta-286908415.html
Погода в Тбилиси вновь ухудшится? Точный прогноз синоптиков с 18 до 24 марта
Погода в Тбилиси вновь ухудшится? Точный прогноз синоптиков с 18 до 24 марта
Sputnik Грузия
В Тбилиси погода сравнительно прояснится только с четверга 18.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-18T14:44+0400
2024-03-18T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Синоптики на этой неделе в столице Грузии прогнозируют в основном дождливую и пасмурную погоду.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен &gt;&gt;&gt;В понедельник, 18 марта, в Тбилиси пасмурная и дождливая погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 7 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 13 градусов тепла. Ожидается слабый ветер.Закат в Тбилиси будет в 19:11.Во вторник, 19 марта, в Тбилиси синоптики прогнозируют пасмурную погоду и легкий дождь. Восход солнца будет в 07:05. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 7 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла.Скорость ветра – 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:12.В среду, 20 марта, в Тбилиси сохранится пасмурная погода и местами ливневые дожди. Восход солнца будет в 07:03. Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов тепла.Скорость ветра составит 10-15 м/с – 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:13.В четверг, 21 марта, в Тбилиси погода сравнительно прояснится. Синоптики прогнозируют местами преимущественно ясную погоду, местами облачность и легкий дождь. Восход солнца будет в 07:01. Минимальная температура воздуха ночью составит 2 градуса, а днем поднимется максимум до 14 градусов тепла.Скорость ветра – 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:14.В пятницу, 22 марта, в Тбилиси погода вновь ухудшится, ожидается облачность и дожди. Восход солнца будет в 06:59. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, а днем прогреется до 11 градусов тепла. Скорость ветра – 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:15. В субботу, 23 марта, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду и временами осадки. Восход солнца будет в 06:58. Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, днем воздух прогреется до 12 градусов тепла.Скорость ветра – 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:16. В воскресенье, 24 марта, в Тбилиси погода прояснится. Синоптики обещают солнечную и ясную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, днем воздух прогреется до 14 градусов тепла. Восход солнца будет в 06:56.Скорость ветра – 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:17.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тбилиси, погода, грузия, новости

Погода в Тбилиси вновь ухудшится? Точный прогноз синоптиков с 18 до 24 марта

14:44 18.03.2024
© photo: Sputnik / StringerВид на центр города Тбилиси в пасмурную погоду
Вид на центр города Тбилиси в пасмурную погоду - Sputnik Грузия, 1920, 18.03.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В Тбилиси погода сравнительно прояснится только с четверга
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Синоптики на этой неделе в столице Грузии прогнозируют в основном дождливую и пасмурную погоду.
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В понедельник, 18 марта, в Тбилиси пасмурная и дождливая погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 7 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 13 градусов тепла.
Ожидается слабый ветер.
Закат в Тбилиси будет в 19:11.
Во вторник, 19 марта, в Тбилиси синоптики прогнозируют пасмурную погоду и легкий дождь. Восход солнца будет в 07:05. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 7 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла.
Скорость ветра – 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:12.
В среду, 20 марта, в Тбилиси сохранится пасмурная погода и местами ливневые дожди. Восход солнца будет в 07:03. Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов тепла.
Скорость ветра составит 10-15 м/с – 17-22 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:13.
© photo: Sputnik / StringerПасмурная погода в Тбилиси - набережная и автомобили на дороге, Метехская церковь
Пасмурная погода в Тбилиси - набережная и автомобили на дороге, Метехская церковь - Sputnik Грузия, 1920, 18.03.2024
Пасмурная погода в Тбилиси - набережная и автомобили на дороге, Метехская церковь
© photo: Sputnik / Stringer
В четверг, 21 марта, в Тбилиси погода сравнительно прояснится. Синоптики прогнозируют местами преимущественно ясную погоду, местами облачность и легкий дождь. Восход солнца будет в 07:01. Минимальная температура воздуха ночью составит 2 градуса, а днем поднимется максимум до 14 градусов тепла.
Скорость ветра – 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:14.
В пятницу, 22 марта, в Тбилиси погода вновь ухудшится, ожидается облачность и дожди. Восход солнца будет в 06:59. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, а днем прогреется до 11 градусов тепла.
Скорость ветра – 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:15.
В субботу, 23 марта, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду и временами осадки. Восход солнца будет в 06:58. Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, днем воздух прогреется до 12 градусов тепла.
Скорость ветра – 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:16.
В воскресенье, 24 марта, в Тбилиси погода прояснится. Синоптики обещают солнечную и ясную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, днем воздух прогреется до 14 градусов тепла. Восход солнца будет в 06:56.
Скорость ветра – 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:17.
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