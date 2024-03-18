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Путин набирает 87,31 процента голосов на выборах президента

Путин набирает 87,31 процента голосов на выборах президента

Sputnik Грузия

Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта 18.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-18T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, Леонид Слуцкий - 3,21% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,7% протоколов.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 99,7% протоколов.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,31% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,30% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,83% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,21% голосов.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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