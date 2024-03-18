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Шанса на дестабилизацию России изнутри больше нет: Михеев о результатах выборов президента
Шанса на дестабилизацию России изнутри больше нет: Михеев о результатах выборов президента
Sputnik Грузия
Попытки Запада и Украины сорвать выборы президента лишь заставили жителей России активнее голосовать на выборах президента 18.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-18T15:54+0400
2024-03-18T15:54+0400
2024-03-19T10:54+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог Сергей Михеев. О чем говорит высокая явка на выборы и количество отданных за Владимира Путина голосов? Как Запад отреагирует на результаты выборов? Почему у противников России больше нет шансов на дестабилизацию ситуации в России? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, владимир путин, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, владимир путин, видео
Шанса на дестабилизацию России изнутри больше нет: Михеев о результатах выборов президента
15:54 18.03.2024 (обновлено: 10:54 19.03.2024)
Попытки Запада и Украины сорвать выборы президента лишь заставили жителей России активнее голосовать на выборах президента
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог Сергей Михеев.
О чем говорит высокая явка на выборы и количество отданных за Владимира Путина голосов? Как Запад отреагирует на результаты выборов? Почему у противников России больше нет шансов на дестабилизацию ситуации в России?
Обо всем этом смотрите в видео.