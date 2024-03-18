https://sputnik-georgia.ru/20240318/shansa-na-destabilizatsiyu-rossii-iznutri-bolshe-net-mikheev-o-rezultatakh-vyborov-prezidenta-286924868.html

Шанса на дестабилизацию России изнутри больше нет: Михеев о результатах выборов президента

Шанса на дестабилизацию России изнутри больше нет: Михеев о результатах выборов президента

Sputnik Грузия

Попытки Запада и Украины сорвать выборы президента лишь заставили жителей России активнее голосовать на выборах президента 18.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-18T15:54+0400

2024-03-18T15:54+0400

2024-03-19T10:54+0400

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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог Сергей Михеев. О чем говорит высокая явка на выборы и количество отданных за Владимира Путина голосов? Как Запад отреагирует на результаты выборов? Почему у противников России больше нет шансов на дестабилизацию ситуации в России? Обо всем этом смотрите в видео.

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мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, владимир путин, видео