Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для большегрузов
© Roads Department of GeorgiaДорога международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс
© Roads Department of Georgia
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Движение ограничено из-за снегопада и низкой температуры
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Движение в направлении грузино-российской границы ТПП "Верхний Ларс" запрещено для транспорта с прицепом и полуприцепом, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
В частности, на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение ограничено из-за снегопада и низкой температуры. Для остального вида транспорта дорога открыта.
По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда, а на участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда, а на участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.