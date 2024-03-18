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Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для большегрузов

Sputnik Грузия

Движение ограничено из-за снегопада и низкой температуры 18.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-18T13:53+0400

2024-03-18T13:53+0400

2024-03-18T13:53+0400

верхний ларс

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гудаури

департамент автомобильных дорог

национальное агентство окружающей среды

армения

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Движение в направлении грузино-российской границы ТПП "Верхний Ларс" запрещено для транспорта с прицепом и полуприцепом, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>В частности, на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение ограничено из-за снегопада и низкой температуры. Для остального вида транспорта дорога открыта.По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда, а на участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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верхний ларс, грузия, новости, погода, гудаури, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, армения