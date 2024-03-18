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Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для большегрузов
Sputnik Грузия
Движение ограничено из-за снегопада и низкой температуры 18.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-18T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Движение в направлении грузино-российской границы ТПП "Верхний Ларс" запрещено для транспорта с прицепом и полуприцепом, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен &gt;&gt;&gt;В частности, на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение ограничено из-за снегопада и низкой температуры. Для остального вида транспорта дорога открыта.По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда, а на участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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верхний ларс, грузия, новости, погода, гудаури, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, армения
верхний ларс, грузия, новости, погода, гудаури, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, армения

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для большегрузов

13:53 18.03.2024
© Roads Department of GeorgiaДорога международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс
Дорога международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 18.03.2024
© Roads Department of Georgia
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Движение ограничено из-за снегопада и низкой температуры
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Движение в направлении грузино-российской границы ТПП "Верхний Ларс" запрещено для транспорта с прицепом и полуприцепом, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>
В частности, на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение ограничено из-за снегопада и низкой температуры. Для остального вида транспорта дорога открыта.

По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда, а на участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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