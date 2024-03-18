https://sputnik-georgia.ru/20240318/veto-prezidenta-gruzii-na-spornye-popravki--v-parlamente-rassmotreli-zamechaniya-286914214.html

Вето президента Грузии на спорные поправки – в парламенте рассмотрели замечания

Вето президента Грузии на спорные поправки – в парламенте рассмотрели замечания

Sputnik Грузия

Президент наложила вето на утвержденные парламентом поправки в Избирательный кодекс 18.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-18T16:56+0400

2024-03-18T16:56+0400

2024-03-18T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Парламент Грузии приступил к рассмотрению мотивированных замечаний президента Грузии Саломе Зурабишвили, в то время как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовится к преодолению вето на поправки, меняющие правила избрания главы ЦИК. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили 5 марта наложила вето на утвержденные парламентом поправки в Избирательный кодекс. В законодательный орган направлены мотивационные замечания объемом в 11 страниц. В частности, президент считает недопустимым отмену должности заместителя председателя ЦИК, назначенного от оппозиции. По его словам, если принятые парламентом поправки вступят в силу, то мы получим однопартийно укомплектованную Центральную избирательную комиссию. В понедельник Мсхиладзе представил мотивированные замечания депутатам на заседании комитета по юридическим вопросам, однако они не были поддержаны. Комитет проголосовал по первоначальному варианту законопроекта и одобрил его. Аргументы "Грузинской мечты" Инициированный "Грузинской мечтой" законопроект основан на потребностях, которые необходимы для демократического проведения выборов, заявил в свою очередь депутат от правящей партии Бека Одишария. Мотивированные замечания президента лишь формально являются мотивированными, поскольку единственной мотивацией Зурабишвили является препятствование исправному функционированию ЦИК в целом, уверена депутат от "Грузинской мечты" Нино Цилосани. "Парламент, в данном случае большинство, имеет легитимность преодолеть вето, которое ничему не служит и служит только антигосударственной и антинациональной кампании госпожи Саломе Зурабишвили по осуждению и отклонению всего важного и необходимого, связанного с членством Грузии в Евросоюзе", – заявила Цилосани. Оппозиция бессильна Вето президента поддерживают представители оппозиционных партий, однако рычага изменить решение парламентского большинства у них нет, так как для преодоления вето достаточно всего лишь 76 голосов. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить для начала переговоров по членству. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Спорные поправки Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами. Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов. Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства. В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс. При этом остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов. Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции. Кризис в ЦИК В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода. В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев. Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК. Оппозиция выступила категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, назвав его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , венецианская комиссия, грузинская мечта - демократическая грузия