https://sputnik-georgia.ru/20240318/vybory-prezidenta-rossii---podschitano-100-protokolov-286915804.html

Выборы президента России – подсчитано 100% протоколов

Выборы президента России – подсчитано 100% протоколов

Sputnik Грузия

Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг 18.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-18T16:51+0400

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2024-03-18T16:54+0400

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президентские выборы

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков ("Новые люди") набрал 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,20%.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Явка на выборах составила 77,44%Итоги выборов президента России >>Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, владимир путин, президентские выборы