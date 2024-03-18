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Выборы президента России – подсчитано 100% протоколов
Выборы президента России – подсчитано 100% протоколов
Sputnik Грузия
Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг 18.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-18T16:51+0400
2024-03-18T16:51+0400
2024-03-18T16:54+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков ("Новые люди") набрал 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,20%.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Явка на выборах составила 77,44%Итоги выборов президента России >>Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, политика, владимир путин, президентские выборы
россия, в мире, политика, владимир путин, президентские выборы
Выборы президента России – подсчитано 100% протоколов
16:51 18.03.2024 (обновлено: 16:54 18.03.2024)
Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.
Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков ("Новые люди") набрал 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,20%.
Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Явка на выборах составила 77,44%
Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.