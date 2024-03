https://sputnik-georgia.ru/20240319/286920226.html

СВО: огневое поражение – на всей территории противника

СВО: огневое поражение – на всей территории противника

Вооруженные силы РФ методично освобождают населенные пункты в зоне спецоперации, массово уничтожают военные объекты ВСУ и специалистов НАТО на всей территории... 19.03.2024

Успешные наступательные действия российской армии на широком фронте серьезно тревожат политиков и стратегов США.Минобороны РФ подтвердило освобождение населенного пункта Мирное в Запорожской области, и это стало полной неожиданностью для Генштаба ВСУ. Российские войска сохраняют наступательную активность на нескольких участках фронта: продвинулись вглубь позиций ВСУ под Угледаром, на участке Работино – Вербовое, в районе Шевченко, по трем направлениям от Марьинки (на Красногоровку, Георгиевку, Новомихайловку), западнее Авдеевки (Тоненькое – Орловка – Бердычи), на Часов Яр, а также под Купянском.Российские войска 18 марта нанесли комбинированные воздушные удары по аэродромам, средствам ПВО и пунктам дислокации ВСУ – от Сумской и Харьковской до Хмельницкой и Ровенской областей. Российская артиллерия поразила скопления личного состава и техники ВСУ в районе Гуляйполя и Комсомольского. Украинские войска в зоне СВО несут огромные потери – до 900 человек в сутки убитыми и ранеными. Натовская бронетехника стоимостью в сотни миллионов долларов эффективно уничтожается российскими бюджетными "Ланцетами" и даже "народными" дронами "Упырь" по 30 тысяч рублей за единицу.Днем ранее ВС России высокоточным ударом "Искандеров" поразили бронетанковый завод в Николаеве, где ремонтировались германские "Леопарды". Ударные "Герани" эффективно атаковали важные объекты ВСУ и специалистов НАТО в Одессе – офицеров Пентагона и бундесвера, минобороны Румынии и Франции. На границах Белгородской и Курской областей 15 марта разгромлены элитные диверсионные отряды ГУР (более 2500 боевиков), усиленные самоходной артиллерией, 35 танками и 40 единицами другой бронетехники – эта блестящая операция должна войти в учебники тактики ВС России.Агония ВСУ и "5-й статьи" НАТОРоссийская армия постоянно наращивает ударное могущество на украинском ТВД. Белый дом встревожен деградацией и отступлением украинских войск, дефицитом артиллерийских и зенитных боеприпасов, отсутствием подготовленной (эшелонированной) обороны ВСУ, и утратой киевским режимом контролируемых территорий. Снарядов еще хватает для беспорядочного обстрела российских городов Донецк и Белгород, и все же это – агония бандеровцев, стратегическое поражение США и НАТО. Двадцатая попытка главы Пентагона Ллойда Остина выжать из "стран-доноров" еще какую-нибудь военную помощь Киеву на базе Рамштайн в Германии – заведомо безуспешна. За два года прокси-войны с Россией западные и проамериканские государства отдали все, что могли. Конгресс США по сложносочиненным причинам блокирует военную помощь киевскому режиму с декабря 2023 года, и "реанимация" 61-миллиардного проекта маловероятна.По данным издания The Telegraph, сегодня украинская ПВО может выстрелить лишь по одной из пяти российских ракет или БПЛА. Журнал Military Watch констатировал, что передовые позиции ВСУ в начале марта стали еще более уязвимыми для авиационных средств поражения – после уничтожения "Искандерами" в Донбассе нескольких пусковых установок ЗРК Patriot. Стремительное поражение нескольких танков M1A1 Abrams еще более уронило моральный дух украинских войск, которые ранее питали "очень большие надежды" на то, что технологически устаревшее американское оружие сможет "переломить ход войны". Foreign Policy подтверждает, что гибель украинских солдат от нехватки боеприпасов и средств ПВО усугубляется с каждым днем: "Если Запад не отнесется к проблемам Киева серьезно, то Украину ждет крах".Изначальное превосходство российской артиллерии усилено жесточайшей нехваткой 155-мм снарядов в арсеналах США и НАТО, то есть технологической немощью западного ВПК. Украинские военные аналитики тревожно отмечают взрывной рост количества российских FPV-дронов, и прогнозируют возможность войск РФ через четыре – пять месяцев атаковать FPV-беспилотником каждого отдельного солдата ВСУ на фронте, а "в чистом поле против FPV выжить невозможно – стрелковое оружие здесь не поможет". Издание Business Insider со ссылкой на заявление украинского солдата с передовой сообщило, что ВСУ серьезно страдают от российских дронов с системами ночного видения – делают практически невозможной даже ночную переброску живой силы и техники.Неслучайно The Telegraph и экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прогнозируют крах Североатлантического альянса, вне зависимости от президентской "пересменки" в Белом доме, потому что "у НАТО нет причин для существования, никаких. Организация изначальна была создана на лжи", ведь Советский Союз не собирался завоевывать Европу на танках, организация Варшавского договора стала ответом альянсу. Через два года прокси-войны с Россией американцы "фиксируют прибыль" своего ВПК, и далее не намерены "автоматически защищать союзника, активно стремящегося к ядерному противостоянию". Издание The American Conservative напомнило отдельным горячим европейским парням: "НАТО – оборонительный альянс… Если вы откроете двери и попытаетесь ударить кого-то снаружи, ожидая, что другие члены клуба пойдут и защитят вас, то извините, но вы сами по себе". С другой стороны, бандеровская Украина подобно горящему "фитилю" Третьей мировой, и потому в обозримой перспективе просто обречена успешное завершение российской спецоперации.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

