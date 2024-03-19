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Финансирование Патриархии Грузии увеличено почти на 2 млн долларов
Финансирование Патриархии Грузии увеличено почти на 2 млн долларов
Sputnik Грузия
Всего на финансирование образовательных проектов Патриархии Грузии выделено 60 млн (около 22 млн долларов) 19.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-19T19:05+0400
2024-03-19T19:05+0400
2024-03-19T19:05+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Правительство Грузии для реализации проектов в сфере образования увеличило финансирование организаций, основанных Патриархией, на 5 млн (1,8 млн долларов), заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. На выделенные средства будут профинансированы в общей сложности 50 учебных учреждений. Все процессы прозрачны, отметил глава правительства. Как отметил премьер, это финансирование было включено в текущий бюджет еще в прошлом году, поэтому не имеет никакого отношения к предстоящим парламентским выборам 26 октября. Таким образом, на финансирование образовательных проектов Патриархии Грузии в 2024 году выделено 60 млн (около 22 млн долларов). Указ премьер-министра датирован 15 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, патриархия грузии
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, патриархия грузии
Финансирование Патриархии Грузии увеличено почти на 2 млн долларов
Всего на финансирование образовательных проектов Патриархии Грузии выделено 60 млн (около 22 млн долларов)
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Правительство Грузии для реализации проектов в сфере образования увеличило финансирование организаций, основанных Патриархией, на 5 млн (1,8 млн долларов), заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
На выделенные средства будут профинансированы в общей сложности 50 учебных учреждений. Все процессы прозрачны, отметил глава правительства.
"Существует 25-миллионное (около 9,2 млн долларов) общее финансирование, но, кроме этого, еще в прошлом году в бюджет этого года было заложено ассигнование в 30 млн (около 11 млн долларов), которые направлены на просветительские проекты Патриархии, и это финансирование увеличилось дополнительно на 5 млн", – заявил Кобахидзе.
Как отметил премьер, это финансирование было включено в текущий бюджет еще в прошлом году, поэтому не имеет никакого отношения к предстоящим парламентским выборам 26 октября.
"Для нас важно, чтобы Патриархия могла реализовывать собственные проекты, особенно в сфере образования. Это финансирование было включено в бюджет этого года в прошлом году, поэтому оно не имеет никакого отношения к выборам, это не недавнее решение, решение, принятое прямо перед выборами", – заявил Кобахидзе.
Таким образом, на финансирование образовательных проектов Патриархии Грузии в 2024 году выделено 60 млн (около 22 млн долларов). Указ премьер-министра датирован 15 марта.