https://sputnik-georgia.ru/20240319/finansirovanie-patriarkhii-gruzii-uvelicheno-pochti-na-2-mln-dollarov-286932765.html

Финансирование Патриархии Грузии увеличено почти на 2 млн долларов

Финансирование Патриархии Грузии увеличено почти на 2 млн долларов

Sputnik Грузия

Всего на финансирование образовательных проектов Патриархии Грузии выделено 60 млн (около 22 млн долларов) 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T19:05+0400

2024-03-19T19:05+0400

2024-03-19T19:05+0400

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

патриархия грузии

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Правительство Грузии для реализации проектов в сфере образования увеличило финансирование организаций, основанных Патриархией, на 5 млн (1,8 млн долларов), заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. На выделенные средства будут профинансированы в общей сложности 50 учебных учреждений. Все процессы прозрачны, отметил глава правительства. Как отметил премьер, это финансирование было включено в текущий бюджет еще в прошлом году, поэтому не имеет никакого отношения к предстоящим парламентским выборам 26 октября. Таким образом, на финансирование образовательных проектов Патриархии Грузии в 2024 году выделено 60 млн (около 22 млн долларов). Указ премьер-министра датирован 15 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, патриархия грузии