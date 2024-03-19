https://sputnik-georgia.ru/20240319/na-remont-dorog-v-kakheti-potratyat-178-millionov-lari-286940071.html

На ремонт дорог в Кахети потратят 178 миллионов лари

На ремонт дорог в Кахети потратят 178 миллионов лари

Sputnik Грузия

Всего в Кахети реализуются 12 проектов по восстановлению дорожной инфраструктуры и четыре берегоукрепительных проекта 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T23:46+0400

2024-03-19T23:46+0400

2024-03-19T23:46+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Ремонт дорог в Кахети в рамках проектов по восстановлению дорожной инфраструктуры обходится в 178 миллионов лари, сообщило министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии. По информации ведомства, всего в Кахети реализуются 12 проектов по восстановлению дорожной инфраструктуры, четыре берегоукрепительных проекта по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий. Стоимость всех шестнадцати проектов составляет 183 миллиона лари. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В рамках проектов будет отремонтировано 138 километров дорог, 110 км из которых отремонтируют в текущем году. В том числе осуществляется ремонт 33,6-километрового участка автодороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави, где на данный момент обустроено 90% искусственных сооружений и уложено асфальтовое покрытие на 12 километрах. Проект финансируется из государственного бюджета на сумму 66,7 млн лари. На стадии завершения находится ремонт восьмикилометрового участка автодороги Дуиси-Джибахеви природного заповедника внутригосударственного значения Ахмета-Бацара. Проект финансируется из государственного бюджета, его стоимость составляет 5,65 миллиона лари. Активно ведутся работы на пятикилометровом участке автодороги Ахмета-Телави-Бакурцихе, проходящем непосредственно через Телави. На проект будет потрачено 13,8 млн лари. Ремонт также ведется на дороге местного значения, соединяющей муниципалитет Дедоплисцкаро с муниципалитетом Сигнаги. Стоимость проекта – 11,7 млн лари. Проекты планируется завершить в 2024 году, их реализация обеспечит комфортное и безопасное передвижение по автомагистралям региона Кахети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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