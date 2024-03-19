https://sputnik-georgia.ru/20240319/navruz-bayram-2024-kak-prazdnuyut-traditsii-i-obychai-narodnogo-prazdnika-286934795.html

Навруз Байрам 2024: как празднуют, традиции и обычаи народного праздника

Навруз Байрам 2024: как празднуют, традиции и обычаи народного праздника

Sputnik Грузия

Навруз Байрам – древний народный праздник, символизирующий начало новой жизни, в этот день иранские и тюркские народы празднуют приход весны и Нового года по... 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T19:19+0400

2024-03-19T19:19+0400

2024-03-19T19:19+0400

справки

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Навруз празднуют в день весеннего равноденствия, поэтому ежегодно праздник выпадает на 20-21 марта – это связано с возникновением у народов Средней Азии и Ирана календаря солнечного летоисчисления семь тысячелетий назад, задолго до возникновения ислама. Как празднуют Навруз Байрам: о традициях и обычаях народного праздника читайте в Sputnik Грузия. Навруз Байрам Официальный статус Навруз приобрел в персидской империи Ахеменидов еще в VI-IV веке до нашей эры. Возникновение праздника связано с культом Солнца и с именем древнеперсидского пророка Заратуштры. Древний источник, в котором упомянуто празднование Навруза – священная книга зороастрийцев "Авеста", где сказано, что люди должны каждую весну отмечать появление жизни на Земле, зарождавшейся "в шести видах" – это небо, вода, земля, растения, животные и человек. За время своего существования праздник не раз отменяли. И в наши дни Навруз отмечают не во всех мусульманских странах – его на Ближнем Востоке празднуют только те народы, которые жили там еще до прихода арабов и распространения ислама. Навруз как официальное начало нового года по солнечному календарю отмечают в Иране и Афганистане, а также в Македонии, Иракском Курдистане, Индии и так далее. Началом года считается Навруз и по календарю бахаи. В странах СНГ Навруз как национальный праздник празднуют татары, киргизы, башкиры, узбеки, казахи, таджики и другие народы. В зависимости от страны или региона название праздника произносят по-разному – Науруз, Новруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Ноуруз и так далее. В древние времена дату наступления Навруза определяли астрологами. В наши дни дату праздника вычисляют астрономы с точностью до минуты. В 2024-м День весеннего равноденствия наступит 20 марта в 07:06 по тбилисскому времени. Традиции и обычаи праздника Навруз в древние времена праздновали 13 дней. Затем, по обычаю, люди выходили в поле и встречали Новый год, чтобы привлечь счастье и благополучие на предстоящий год. В некоторых странах по сей день следуют этой древней традиции и 13-й день весны проводят вместе с родными и близкими на природе. По традиции к празднику начинают готовиться за месяц – особенно предпраздничными считаются вторники, каждый из них имеет свое название в соответствии с природной стихией (огня, воды, земли и ветра), "пробуждению" которой он посвящается. Пробуждение этих стихий природы предвещает приход Навруза – пятого, главного элемента, начала возрождения и полного оживления земли. С каждым вторником связаны древние традиции и обычаи, многие из которых сохранились по сей день. "Сямяни", проросшие семена пшеницы – это символ Навруза, а также здоровья, жизни, благополучия и богатства семьи, которые начинают сажать в первый вторник. Традиции и обычаи празднования Навруз во всех странах схожи – до начала праздника перестирывают всю одежду, чтобы смыть негативную энергию, накопившуюся за год, убирают дом, украшают его зелеными ветками яблони и граната и готовят праздничные блюда. По древнему обычаю, еще до принятия ислама неделю перед Наврузом посвящали душам предков – поминали умерших родных, делая им подношения, и просили защитить их в будущем. До наших дней сохранился обычай до наступления праздника разжигать ритуальные костры на улицах городов и сел для проведения символических обрядов очищения. По традиции желающие прыгают по одному разу через семь костров или семь раз через один. Сохранился обычай в ночь перед праздником обрызгивать друг друга водой и перепрыгивать через проточную воду, чтобы "смыть" грехи, накопившиеся за год. Девушки на выданье в Навруз по традиции гадают – бросают через голову ботинок и по направлению его носка определяют, покинут ли в наступившем году или нет родительский дом. От первого гостя в новом году зависит, насколько удачным будет наступающий год. По обычаю, первый гость, переступивший в Навруз порог дома, должен быть добрым и тихим, с хорошей репутацией и чувством юмора, а также иметь "счастливую ногу", чтобы принести в дом удачу. Как празднуют Навруз На праздничный стол, за которым по традиции собирается вся семья, подают блюда из курицы, баранины, рыбы и яйца, крашенные в зеленый цвет, а также сладкий плов и традиционные сладости. Ассортимент блюд в зависимости от региона отличается, но есть продукты и магические предметы, которые должны быть в обязательном порядке повсюду, так как символизируют свет, обилие, непорочность, счастье и плодородие в Новом году. В частности, на стол по традиции обязательно ставят семь продуктов – это пророщенные зерна, маслина, яблоко, барбарис, чеснок, уксус и шпинат. В праздник обязательно едят ритуальное лакомство – солодовую халву, которую готовят из сока пророщенных зерен пшеницы с добавлением муки и сахара. На праздничный стол также ставят коран, зеркало, свечи по числу членов семьи, которые сами должны догореть, сосуд с розовой водой и пиалу с водой, в которой плавает зеленый лист. Гостям, пришедшим в Навруз, хозяин, по обычаю, протягивает блюдо с проросшим зерном, поедание которого символизирует присоединение к возрождению всего живого. Повсюду в Навруз царит праздничное настроение – проводятся уличные представления, выступают артисты, соревнуются острословы, звучат песни и шутки. В некоторых странах, по обычаю, проводят конные скачки и спортивные мероприятия. А дети в праздник ходят по домам, распевая песни и получая за это сладости. Праздник Навруз включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2009-м в сентябре, а через пять месяцев Генассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2024

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справки