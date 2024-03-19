https://sputnik-georgia.ru/20240319/perspektivy-i-riski-ekonomiki-gruzii---vyvody-missii-mvf-286938414.html

Перспективы и риски экономики Грузии – выводы миссии МВФ

Перспективы и риски экономики Грузии – выводы миссии МВФ

Sputnik Грузия

Потеря темпа или откат в программе реформ также представляют собой риск ухудшения ситуации в экономики, говорится в заявлении Фонда 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T20:28+0400

2024-03-19T20:28+0400

2024-03-19T21:47+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Финансовые притоки в Грузию, вызванные войной на Украине, снизились, но остаются выше довоенного уровня, что поддерживает продолжающиеся высокие экономические показатели, говорится в итоговом заявлении миссии МВФ. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Миссия Международного валютного фонда (МВФ) провела обсуждения в рамках консультаций с Грузией по Статье IV 2024 года в течение 6-18 марта в Тбилиси. По итогам визита миссия опубликовала заявление, в котором резюмируются ее основные выводы и рекомендации. Согласно прогнозу миссии, в 2024 году рост замедлится до 5,7%, при этом потребление будет играть более важную роль, чему будет способствовать сильный рост реальной заработной платы и занятости. В среднесрочной перспективе ожидается, что рост приблизится к потенциальному уровню около 5%. Инфляция и Нацбанк Согласно оценке миссии, инфляция резко упала в 2023 году и завершила год на уровне 0,4 процента, чему способствовали сильный лари, снижение цен на сырьевые товары и жесткая денежно-кредитная политика. В заявлении отмечается, что к концу 2024 года инфляция достигнет 4%, поскольку влияние благоприятных внешних факторов прошлого года ослабевает и ограничительная политика денежно-кредитной политики ослабевает. Ожидается, что в среднесрочной перспективе инфляция вернется к целевому уровню (3%). Дефициты текущего счета и госбюджета По оценкам МВФ, в 2023 году дефицит текущего счета остался на историческом минимуме в 4,5% ВВП, при этом снижение денежных переводов из России компенсировалось улучшением дефицита торговли товарами, чему способствовало снижение цен на импорт. При этом валовые международные резервы на конец 2023 года составляли пять миллиардов долларов, что покрывало чуть более трех месяцев импорта. Дефицит бюджета в 2023 году (включая бюджетное кредитование) составил 2,4% ВВП по сравнению с прогнозируемым бюджетным дефицитом в 2,8%, что отражает перевыполнение доходов. "Бюджет на 2024 год нацелен на дефицит в размере 2,5% ВВП, при этом увеличение доходов от налога на прибыль для банков и новые налоги на азартные игры будут финансировать рост расходов, в том числе на повышение заработной платы, социальных пособий и капитальных вложений", – отмечается в документе. МВФ ожидает, что государственный долг останется ниже 40% ВВП в 2024 году и в среднесрочной перспективе. Риски экономики По мнению миссии МВФ, риски для перспектив смещены в сторону ухудшения на фоне значительной неопределенности в отношении перспектив, связанных с мигрантами и финансовыми притоками, вызванными событиями на Украине, а также изменения геоэкономических моделей. Также отмечается, что потеря темпа или откат в программе реформ также представляют собой риск ухудшения ситуации в экономики. "Среди положительных рисков можно назвать: рост транзитной торговли и инвестиций, новые торговые возможности, которые создают эти новые торговые коридоры. Также статус кандидата на членство в ЕС, что является позитивным сигналом для инвесторов", – подчеркивается в документе. В заявлении отмечается, что на основе предварительных результатов этой миссии сотрудники подготовят отчет, который при условии одобрения руководством будет представлен Исполнительному совету МВФ для обсуждения и принятия решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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