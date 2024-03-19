https://sputnik-georgia.ru/20240319/premer-gruzii-o-zaprete-lgbt-propagandy-glavnoe--soblyudat-konstitutsiyu-286932902.html

Премьер Грузии о запрете ЛГБТ*-пропаганды: главное – соблюдать Конституцию

Премьер Грузии о запрете ЛГБТ*-пропаганды: главное – соблюдать Конституцию

Sputnik Грузия

Глава правительства Грузии намерен "положить конец негативным тенденциям" в стране 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T18:08+0400

2024-03-19T18:08+0400

2024-03-19T18:42+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Законопроект, направленный против псевдолиберальной идеологии, должен быть разработан в соответствии с принципами Конституции Грузии и с международными стандартами в области прав человека, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовит законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды, который будет инициирован в парламенте на текущей неделе. Инициатива призвана защитить общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", но не будет противоречить Конституции, заявили в правящей партии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам Кобахидзе, это была инициатива парламентского большинства, и он лично не участвует в разработке законопроекта. При этом премьер отметил, что беспокойство, которое испытывает парламентское большинство, ему абсолютно понятно. На сегодняшний день неизвестно, что правящая партия называет ЛГБТ*-пропагандой и в какой форме будет действовать запрет. Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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