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Премьер Грузии о запрете ЛГБТ*-пропаганды: главное – соблюдать Конституцию
Премьер Грузии о запрете ЛГБТ*-пропаганды: главное – соблюдать Конституцию
Sputnik Грузия
Глава правительства Грузии намерен "положить конец негативным тенденциям" в стране 19.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-19T18:08+0400
2024-03-19T18:08+0400
2024-03-19T18:42+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Законопроект, направленный против псевдолиберальной идеологии, должен быть разработан в соответствии с принципами Конституции Грузии и с международными стандартами в области прав человека, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовит законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды, который будет инициирован в парламенте на текущей неделе. Инициатива призвана защитить общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", но не будет противоречить Конституции, заявили в правящей партии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам Кобахидзе, это была инициатива парламентского большинства, и он лично не участвует в разработке законопроекта. При этом премьер отметил, что беспокойство, которое испытывает парламентское большинство, ему абсолютно понятно. На сегодняшний день неизвестно, что правящая партия называет ЛГБТ*-пропагандой и в какой форме будет действовать запрет. Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Премьер Грузии о запрете ЛГБТ*-пропаганды: главное – соблюдать Конституцию
18:08 19.03.2024 (обновлено: 18:42 19.03.2024)
Глава правительства Грузии намерен "положить конец негативным тенденциям" в стране
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Законопроект, направленный против псевдолиберальной идеологии, должен быть разработан в соответствии с принципами Конституции Грузии и с международными стандартами в области прав человека, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готовит законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды, который будет инициирован в парламенте на текущей неделе. Инициатива призвана защитить общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", но не будет противоречить Конституции, заявили в правящей партии.
По словам Кобахидзе, это была инициатива парламентского большинства, и он лично не участвует в разработке законопроекта. При этом премьер отметил, что беспокойство, которое испытывает парламентское большинство, ему абсолютно понятно.
"Во всем мире наблюдаются негативные тенденции, и, конечно, для нас важно положить конец негативным тенденциям в Грузии. Для этого, конечно, законодательство может создать твердые гарантии. Главное – разработать этот законопроект в соответствии с принципами Конституции Грузии и в соответствии с международными стандартами в области прав человека", – заявил премьер-министр.
На сегодняшний день неизвестно, что правящая партия называет ЛГБТ*-пропагандой и в какой форме будет действовать запрет.
Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*.