https://sputnik-georgia.ru/20240319/selo-plastunka-kak-zhivut-gruziny-na-yuge-rossii-286930613.html

Село Пластунка: как живут грузины на юге России?

Село Пластунка: как живут грузины на юге России?

Sputnik Грузия

Сванская башня, грузинская церковь, улицы Леселидзе и Джапаридзе – на юге России находится самая настоящая "маленькая Грузия", а именно – поселение Пластунка в... 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T13:42+0400

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Подробнее об этом месте вы узнаете из специального репортажа Sputnik Грузия.

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мультимедиа, видео, грузино-российские отношения, видео-новости из грузии, сочи, видео