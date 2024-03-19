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https://sputnik-georgia.ru/20240319/selo-plastunka-kak-zhivut-gruziny-na-yuge-rossii-286930613.html
Село Пластунка: как живут грузины на юге России?
Село Пластунка: как живут грузины на юге России?
Sputnik Грузия
Сванская башня, грузинская церковь, улицы Леселидзе и Джапаридзе – на юге России находится самая настоящая "маленькая Грузия", а именно – поселение Пластунка в... 19.03.2024, Sputnik Грузия
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Подробнее об этом месте вы узнаете из специального репортажа Sputnik Грузия.
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мультимедиа, видео, грузино-российские отношения, видео-новости из грузии, сочи, видео
мультимедиа, видео, грузино-российские отношения, видео-новости из грузии, сочи, видео

Село Пластунка: как живут грузины на юге России?

13:42 19.03.2024 (обновлено: 13:52 19.03.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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Сванская башня, грузинская церковь, улицы Леселидзе и Джапаридзе – на юге России находится самая настоящая "маленькая Грузия", а именно – поселение Пластунка в городе Сочи, где уже полтора века не зная бед компактно проживает грузинская община
Подробнее об этом месте вы узнаете из специального репортажа Sputnik Грузия.
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