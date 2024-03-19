https://sputnik-georgia.ru/20240319/sila-naroda-planiruet-nabrat-bolee-5-na-vyborakh-v-parlament-gruzii---286935747.html

"Сила народа" планирует набрать более 5% на выборах в парламент Грузии

"Сила народа" планирует набрать более 5% на выборах в парламент Грузии

Sputnik Грузия

Новая политическая партия готовится к "более масштабной борьбе" 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T22:02+0400

2024-03-19T22:02+0400

2024-03-19T22:02+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Новая партия "Сила народа", основанная покинувшими правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" депутатами, планирует набрать на парламентских выборах 26 октября больше 5% голосов избирателей, заявила одна из лидеров партии, депутат Эка Сепашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Общественное движение "Сила народа" была зарегистрирована как политическая партия 18 марта – за семь месяцев до парламентских выборов в Грузии. Председателем партии на учредительном съезде был единогласно избран депутат парламента Грузии Созар Субари. По словам политика, решение о преобразовании общественной организации в партию было принято для придания борьбе большего масштаба. "В различных исследованиях, проведенных NDI и IRI, нас часто называли политической партией. Иными словами, на повестке дня стоял вопрос о преобразовании в политическую партию, чтобы повысить наш статус и придать нашей борьбе больший масштаб", – подчеркнула Сепиашвили. На учредительном съезде партии присутствовало более 500 человек со всех регионов Грузии. По словам Субари, на новом этапе политической борьбы одной из главных задач политической партии "Сила народа" вместе с информированием общества станет разоблачение бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и ее сообщников, зарубежной агентуры, за преступления, совершенные против Грузии и ее народа. "Сила народа" – кто они? "Силу народа" в августе 2022 года основали депутаты, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, не ставя правящую партию в неловкое положение. Основавшие "Силу народа" депутаты активно сотрудничают с "Грузинской мечтой" в составе парламентского большинства. Движение "Сила народа" запомнилось резкой критики посольства США и ряда европарламентариев за их негативную оценку действий властей Грузии, а также как автор скандального законопроекта "Об агентах иностранного влияния", который провалился вследствие массовых беспорядков в Тбилиси. Выборы 2024 В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года. Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий. Лидерство в рейтингах сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, сша, созар субари, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия