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Сколько составляет средняя зарплата в Грузии
Сколько составляет средняя зарплата в Грузии
Sputnik Грузия
В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за октябрь-декабрь 2023 года составила 2 196,2 лари 19.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-19T09:01+0400
2024-03-19T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в четвертом квартале 2023 года составила 2 044,5 лари (765 долларов), что на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за октябрь-декабрь 2023 года составила 2 196,2 лари, что на 14,9% выше аналогичного показателя 2022 года.По данным "Сакстата", наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, где она в четвертом квартале 2023 года составила 2 392,9 лари, а наименьший – в региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (1 013,6 лари).По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в четвертом квартале 2023 года:При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В четвертом квартале 2023 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 463,8 лари, тогда как женщин – 1 607,3 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, зарплата, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, зарплата, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько составляет средняя зарплата в Грузии
В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за октябрь-декабрь 2023 года составила 2 196,2 лари
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в четвертом квартале 2023 года составила 2 044,5 лари (765 долларов), что на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за октябрь-декабрь 2023 года составила 2 196,2 лари, что на 14,9% выше аналогичного показателя 2022 года.
Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в четвертом квартале 2023 года выросла на 15,9% и составила 1 765,7 лари.
По данным "Сакстата", наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, где она в четвертом квартале 2023 года составила 2 392,9 лари, а наименьший – в региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (1 013,6 лари).
По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в четвертом квартале 2023 года:
Информация и коммуникации – 4 309,2 лари (годовой рост 17,3%).
Финансовая и страховая деятельность – 3 110,0 лари (+14,1%).
Строительство – 3 062,5 лари (+20,8%).
Научная и техническая деятельность – 2 920,5 лари (+19%).
При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В четвертом квартале 2023 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 463,8 лари, тогда как женщин – 1 607,3 лари.