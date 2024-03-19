https://sputnik-georgia.ru/20240319/skolko-sostavlyaet-srednyaya-zarplata-v-gruzii-286920045.html

Сколько составляет средняя зарплата в Грузии

Сколько составляет средняя зарплата в Грузии

Sputnik Грузия

В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за октябрь-декабрь 2023 года составила 2 196,2 лари 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T09:01+0400

2024-03-19T09:01+0400

2024-03-19T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в четвертом квартале 2023 года составила 2 044,5 лари (765 долларов), что на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за октябрь-декабрь 2023 года составила 2 196,2 лари, что на 14,9% выше аналогичного показателя 2022 года.По данным "Сакстата", наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, где она в четвертом квартале 2023 года составила 2 392,9 лари, а наименьший – в региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (1 013,6 лари).По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в четвертом квартале 2023 года:При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В четвертом квартале 2023 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 463,8 лари, тогда как женщин – 1 607,3 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, зарплата, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"