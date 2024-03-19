https://sputnik-georgia.ru/20240319/startapy-v-gruzii-osvobodyat-ot-uplaty-nalogov--premer-o-novoy-initsiative-286925432.html

Стартапы в Грузии освободят от уплаты налогов – премьер о новой инициативе

Стартапы в Грузии освободят от уплаты налогов – премьер о новой инициативе

Sputnik Грузия

Власти Грузии содействуют развитию стартапов в стране 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T11:29+0400

2024-03-19T11:29+0400

2024-03-19T11:34+0400

новости

грузия

экономика

ираклий кобахидзе

агентство технологий и инноваций

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Компании со статусом инновационного стартапа освободят от уплаты всех налогов на три года, что будет содействовать дальнейшему развитию инновационной экосистемы в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на мероприятии, посвященном 10-летию Агентства технологий и инноваций. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и поддержка этой сферы. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды. По его словам, новые инициативы очень важны для дальнейшего развития инновационной экосистемы, и новое решение, безусловно, сыграет очень важную роль в развитии системы. Кобахидзе отметил, что соответствующий законопроект будет инициирован правительством Грузии в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, ираклий кобахидзе, агентство технологий и инноваций