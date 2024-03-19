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Стартапы в Грузии освободят от уплаты налогов – премьер о новой инициативе
Стартапы в Грузии освободят от уплаты налогов – премьер о новой инициативе
Sputnik Грузия
Власти Грузии содействуют развитию стартапов в стране 19.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-19T11:29+0400
2024-03-19T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Компании со статусом инновационного стартапа освободят от уплаты всех налогов на три года, что будет содействовать дальнейшему развитию инновационной экосистемы в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на мероприятии, посвященном 10-летию Агентства технологий и инноваций. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и поддержка этой сферы. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды. По его словам, новые инициативы очень важны для дальнейшего развития инновационной экосистемы, и новое решение, безусловно, сыграет очень важную роль в развитии системы. Кобахидзе отметил, что соответствующий законопроект будет инициирован правительством Грузии в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, ираклий кобахидзе, агентство технологий и инноваций
новости, грузия, экономика, ираклий кобахидзе, агентство технологий и инноваций
Стартапы в Грузии освободят от уплаты налогов – премьер о новой инициативе
11:29 19.03.2024 (обновлено: 11:34 19.03.2024)
Власти Грузии содействуют развитию стартапов в стране
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Компании со статусом инновационного стартапа освободят от уплаты всех налогов на три года, что будет содействовать дальнейшему развитию инновационной экосистемы в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на мероприятии, посвященном 10-летию Агентства технологий и инноваций.
Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и поддержка этой сферы. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.
"В Грузии будет определен статус инновационного стартапа, и компании с этим статусом будут освобождены от всех налогов на три года. Это очень важная инициатива", – заявил Кобахидзе.
По его словам, новые инициативы очень важны для дальнейшего развития инновационной экосистемы, и новое решение, безусловно, сыграет очень важную роль в развитии системы.
Кобахидзе отметил, что соответствующий законопроект будет инициирован правительством Грузии в ближайшее время.