https://sputnik-georgia.ru/20240319/titulovannye-gruzinskie-dzyudoisty-obyavili-ob-ukhode-iz-bolshogo-dzyudo-286937004.html

Титулованные грузинские дзюдоисты объявили об уходе из большого дзюдо

Титулованные грузинские дзюдоисты объявили об уходе из большого дзюдо

Sputnik Грузия

Проводы спортсменов из активного дзюдо пройдут в Тбилиси 23 и 24 марта в ходе турнира Большого шлема 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T22:58+0400

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спорт

грузия

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варлам липартелиани

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Титулованные грузинские дзюдоисты Варлам Липартелиани (до 100 кг) и Автандил Чрикишвили (до 90 кг) объявили о завершении карьеры, сообщила Федерация дзюдо Грузии. Проводы спортсменов из активного дзюдо пройдут в Тбилиси 23 и 24 марта в ходе турнира Большого шлема. На соревнования съедутся более 400 спортсменов из 50 стран.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Автандил Чрикишвили – чемпион мира, Европы и Европейских игр. В 2014 году был признан "Лучшим спортсменом Грузии 2014 года". Варлам Липартелиани – серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпион мира, многократный чемпион Европы, призер Европейских игр. Липартелиани недавно исполнилось 35 лет, а Чрикишвили – 32.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, варлам липартелиани