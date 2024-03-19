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Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии: законопроект поступит в парламент на текущей неделе
Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии: законопроект поступит в парламент на текущей неделе
Sputnik Грузия
По словам Мдинарадзе, в Грузии были проведены тренинги, где темой обсуждения была защита псевдолиберальной пропаганды 19.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-19T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" инициирует законопроект против ЛГБТ*-пропаганды в законодательном органе страны на текущей неделе, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Грузинская мечта" готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Инициатива защитит общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", но не будет противоречить Конституции, заявили в правящей партии. По словам Мдинарадзе, в Грузии были проведены тренинги, где темой обсуждения была защита псевдолиберальной пропаганды. По его информации, тренинги были организованы неправительственной организацией "Тбилиси прайд", которая занимается вопросами защиты прав представителей ЛГБТ*-сообщества и профинансирована Фондом развития ООН. "Представители Прайда заявили, что был проведен семинар против российской дезинформации, а Фонд развития ООН заявил, что они профинансировали семинар по правам меньшинств. На самом деле темой обсуждения была защита псевдолиберальной пропаганды, и информация об этом была озвучена журналистами заранее", – заявил Мдинарадзе. "Мы призываем Фонд развития ООН, а также другие донорские организации хорошо выяснить, какие мероприятия на самом деле они финансируют и на что тратятся деньги налогоплательщиков наших дружественных стран и партнеров, чтобы не путать права людей с нетрадиционным образом жизни, например, с вредными последствиями ЛГБТ*-пропаганды", – подчеркнул Мдинарадзе. На сегодняшний день неизвестно, что правящая партия называет ЛГБТ*-пропагандой и в какой форме будет действовать запрет. Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*. * Запрещенное в России экстремистское движениеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, тбилиси, оон, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, тбилиси, оон, грузинская мечта - демократическая грузия
Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии: законопроект поступит в парламент на текущей неделе
По словам Мдинарадзе, в Грузии были проведены тренинги, где темой обсуждения была защита псевдолиберальной пропаганды
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" инициирует законопроект против ЛГБТ*-пропаганды в законодательном органе страны на текущей неделе, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.
"Грузинская мечта" готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Инициатива защитит общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", но не будет противоречить Конституции, заявили в правящей партии.
"На этой неделе мы инициируем законопроект против ЛГБТ-пропаганды. Наши оппоненты уже заинтересовались этой темой и готовятся бороться против еще незарегистрированного законопроекта", – заявил Мдинарадзе на брифинге.
По словам Мдинарадзе, в Грузии были проведены тренинги, где темой обсуждения была защита псевдолиберальной пропаганды. По его информации, тренинги были организованы неправительственной организацией "Тбилиси прайд", которая занимается вопросами защиты прав представителей ЛГБТ*-сообщества и профинансирована Фондом развития ООН.
"Представители Прайда заявили, что был проведен семинар против российской дезинформации, а Фонд развития ООН заявил, что они профинансировали семинар по правам меньшинств. На самом деле темой обсуждения была защита псевдолиберальной пропаганды, и информация об этом была озвучена журналистами заранее", – заявил Мдинарадзе.
"Мы призываем Фонд развития ООН, а также другие донорские организации хорошо выяснить, какие мероприятия на самом деле они финансируют и на что тратятся деньги налогоплательщиков наших дружественных стран и партнеров, чтобы не путать права людей с нетрадиционным образом жизни, например, с вредными последствиями ЛГБТ*-пропаганды", – подчеркнул Мдинарадзе.
На сегодняшний день неизвестно, что правящая партия называет ЛГБТ*-пропагандой и в какой форме будет действовать запрет.
Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*.
* Запрещенное в России экстремистское движение