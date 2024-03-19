https://sputnik-georgia.ru/20240319/zapret-lgbt-propagandy-v-gruzii-zakonoproekt-postupit-v-parlament-na-tekuschey-nedele-286926769.html

Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии: законопроект поступит в парламент на текущей неделе

Запрет ЛГБТ*-пропаганды в Грузии: законопроект поступит в парламент на текущей неделе

Sputnik Грузия

По словам Мдинарадзе, в Грузии были проведены тренинги, где темой обсуждения была защита псевдолиберальной пропаганды 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T14:04+0400

2024-03-19T14:04+0400

2024-03-19T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" инициирует законопроект против ЛГБТ*-пропаганды в законодательном органе страны на текущей неделе, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Грузинская мечта" готовит инициативу о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Инициатива защитит общество от "псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий", но не будет противоречить Конституции, заявили в правящей партии. По словам Мдинарадзе, в Грузии были проведены тренинги, где темой обсуждения была защита псевдолиберальной пропаганды. По его информации, тренинги были организованы неправительственной организацией "Тбилиси прайд", которая занимается вопросами защиты прав представителей ЛГБТ*-сообщества и профинансирована Фондом развития ООН. "Представители Прайда заявили, что был проведен семинар против российской дезинформации, а Фонд развития ООН заявил, что они профинансировали семинар по правам меньшинств. На самом деле темой обсуждения была защита псевдолиберальной пропаганды, и информация об этом была озвучена журналистами заранее", – заявил Мдинарадзе. "Мы призываем Фонд развития ООН, а также другие донорские организации хорошо выяснить, какие мероприятия на самом деле они финансируют и на что тратятся деньги налогоплательщиков наших дружественных стран и партнеров, чтобы не путать права людей с нетрадиционным образом жизни, например, с вредными последствиями ЛГБТ*-пропаганды", – подчеркнул Мдинарадзе. На сегодняшний день неизвестно, что правящая партия называет ЛГБТ*-пропагандой и в какой форме будет действовать запрет. Тема обесценивания гендера привлекла особое внимание грузинского общества на фоне усиливающихся движений либералов. Власти Грузии придерживаются консервативных взглядов. Они стали все чаще говорить о важности семейных ценностей и традиций и недопустимости пропаганды ЛГБТ*. * Запрещенное в России экстремистское движениеПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, тбилиси, оон, грузинская мечта - демократическая грузия