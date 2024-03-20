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Свыше 62 градусов по Цельсию – рекорд тепловых ощущений в Бразилии

Свыше 62 градусов по Цельсию – рекорд тепловых ощущений в Бразилии

Sputnik Грузия

Рио-де-Жанейро установил новый рекорд тепловых ощущений – свыше 62 градусов по Цельсию. Смотрите в фотоленте Sputnik, как спасаются от жары жители Бразилии 20.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-20T12:47+0400

2024-03-20T12:47+0400

2024-03-20T12:47+0400

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По данным метеорологов, это самый высокий показатель, зарегистрированный с 2014 года. Чтобы спастись от жары, жители стараются больше времени проводить у воды. Пляжи переполнены. Синоптики отмечают, что тепловое ощущение складывается из показателя температуры и относительной влажности. Чем они выше, тем сильнее чувствуется жара.

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