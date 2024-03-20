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Свыше 62 градусов по Цельсию – рекорд тепловых ощущений в Бразилии
Свыше 62 градусов по Цельсию – рекорд тепловых ощущений в Бразилии
Sputnik Грузия
Рио-де-Жанейро установил новый рекорд тепловых ощущений – свыше 62 градусов по Цельсию. Смотрите в фотоленте Sputnik, как спасаются от жары жители Бразилии 20.03.2024, Sputnik Грузия
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По данным метеорологов, это самый высокий показатель, зарегистрированный с 2014 года. Чтобы спастись от жары, жители стараются больше времени проводить у воды. Пляжи переполнены. Синоптики отмечают, что тепловое ощущение складывается из показателя температуры и относительной влажности. Чем они выше, тем сильнее чувствуется жара.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, погода, бразилия, рио-де-жанейро
Свыше 62 градусов по Цельсию – рекорд тепловых ощущений в Бразилии
Рио-де-Жанейро установил новый рекорд тепловых ощущений – свыше 62 градусов по Цельсию. Смотрите в фотоленте Sputnik, как спасаются от жары жители Бразилии
По данным метеорологов, это самый высокий показатель, зарегистрированный с 2014 года.
Чтобы спастись от жары, жители стараются больше времени проводить у воды. Пляжи переполнены.
Синоптики отмечают, что тепловое ощущение складывается из показателя температуры и относительной влажности. Чем они выше, тем сильнее чувствуется жара.
© AFP 2024 / Tercio Teixeira
Мужчина прыгает со скалы в воду на пляже Рекрейо-дос-Бандейрантес во время изнуряющей жары в Рио-де-Жанейро.
Мужчина прыгает со скалы в воду на пляже Рекрейо-дос-Бандейрантес во время изнуряющей жары в Рио-де-Жанейро.
© AFP 2024 / Miguel Schincariol
Переполненный людьми бассейн в Сан-Паулу.
Переполненный людьми бассейн в Сан-Паулу.
© AFP 2024 / Miguel Schincariol
Женщина загорает во время жары в Бразилии.
Женщина загорает во время жары в Бразилии.
© MIGUEL SCHINCARIOL
Вид на уличный термометр, показывающий 39 градусов по Цельсию в Сан-Паулу.
Вид на уличный термометр, показывающий 39 градусов по Цельсию в Сан-Паулу.
© AFP 2024 / Tercio Teixeira
Пляж Рекрейо-дос-Бандейрантес в Рио-де-Жанейро.
Пляж Рекрейо-дос-Бандейрантес в Рио-де-Жанейро.
© AFP 2024 / Mauro Pimentel
Люди охлаждаются у водопада Таунай в национальном парке Тижука в Рио-де-Жанейро.
Люди охлаждаются у водопада Таунай в национальном парке Тижука в Рио-де-Жанейро.
© AFP 2024 / Miguel Schincariol
Люди играют в шахматы на улице в Сан-Паулу.
Люди играют в шахматы на улице в Сан-Паулу.
© AFP 2024 / Tercio Teixeira
Люди на пляже Рекрейо-дос-Бандейрантес во время аномальной жары в Рио-де-Жанейро.
Люди на пляже Рекрейо-дос-Бандейрантес во время аномальной жары в Рио-де-Жанейро.