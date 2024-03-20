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Дом обрушился в центре Тбилиси
Дом обрушился в центре Тбилиси
Sputnik Грузия
Пострадавший в результате обрушения доставлен в больницу 20.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-20T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Один человек пострадал в результате обрушения дома в историческом районе Тбилиси - Авлабари, сообщает Первый канал. Инцидент произошел в среду утром, пострадавший доставлен в больницу. По данным СМИ, его жизни ничего не угрожает. На месте мобилизованы спасатели, патрульная полиция и бригады скорой помощи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Дом обрушился в центре Тбилиси
11:11 20.03.2024 (обновлено: 11:17 20.03.2024)
Пострадавший в результате обрушения доставлен в больницу
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Один человек пострадал в результате обрушения дома в историческом районе Тбилиси - Авлабари, сообщает Первый канал.
Инцидент произошел в среду утром, пострадавший доставлен в больницу. По данным СМИ, его жизни ничего не угрожает.
На месте мобилизованы спасатели, патрульная полиция и бригады скорой помощи.