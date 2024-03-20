https://sputnik-georgia.ru/20240320/dom-obrushilsya-v-tsentre-tbilisi--286947997.html

Дом обрушился в центре Тбилиси

Дом обрушился в центре Тбилиси

Sputnik Грузия

Пострадавший в результате обрушения доставлен в больницу 20.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-20T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Один человек пострадал в результате обрушения дома в историческом районе Тбилиси - Авлабари, сообщает Первый канал. Инцидент произошел в среду утром, пострадавший доставлен в больницу. По данным СМИ, его жизни ничего не угрожает. На месте мобилизованы спасатели, патрульная полиция и бригады скорой помощи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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