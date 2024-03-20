https://sputnik-georgia.ru/20240320/dtp-s-letalnym-iskhodom-v-gruzii-uvelichilis---ministr-286958804.html
Случаи ДТП с летальным исходом в Грузии увеличились – министр
Случаи ДТП с летальным исходом в Грузии увеличились – министр
Sputnik Грузия
С 2008 года число зарегистрированных в стране автомобилей увеличилось почти на миллион, отметил Гомелаури 20.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-20T20:14+0400
2024-03-20T20:14+0400
2024-03-20T20:50+0400
автомобили
вахтанг гомелаури
каха каладзе
общество
новости
грузия
дтп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516242_0:124:3421:2048_1920x0_80_0_0_852af49a0d01369d644a32d39df591c4.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Увеличение количества ДТП с летальным исходом в Грузии связано с ростом числа автомобилей и мототехники, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури во время своего выступления в рамках министерского часа. В 2023 году в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии погибли 442 человека, пострадали 7 310 человек. В 2022 году в результате ДТП погибло 430 человек. По словам министра, с 2008 года число зарегистрированных автомобилей увеличилось почти на миллион. "В 2008 году в Грузии было зарегистрировано 630 тысяч, в 2011 году – 785 тысяч, сегодня в Грузии зарегистрировано 1 миллион 711 тысяч автомобилей. Количество транспортных средств увеличилось почти на миллион", – сказал министр. При этом, как отметил Гомелаури, зачастую общество винит в пробках городские власти, в частности мэра Тбилиси Каху Каладзе, хотя всему виной "не личности, а увеличение числа автомобилей". Всего в Грузии, по данным на 2023 год, зарегистрировано 1 647 629 автомобилей, из них 1 195 349 на ходу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516242_690:0:3421:2048_1920x0_80_0_0_0b932cf9e20caf92e1b4e534291d65be.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
автомобили, вахтанг гомелаури, каха каладзе, общество, новости, грузия, дтп
автомобили, вахтанг гомелаури, каха каладзе, общество, новости, грузия, дтп
Случаи ДТП с летальным исходом в Грузии увеличились – министр
20:14 20.03.2024 (обновлено: 20:50 20.03.2024)
С 2008 года число зарегистрированных в стране автомобилей увеличилось почти на миллион, отметил Гомелаури
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Увеличение количества ДТП с летальным исходом в Грузии связано с ростом числа автомобилей и мототехники, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури во время своего выступления в рамках министерского часа.
В 2023 году в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии погибли 442 человека, пострадали 7 310 человек. В 2022 году в результате ДТП погибло 430 человек.
"Мототехника является одной из причин аварий, которые заканчиваются летально. В 2011 году было зарегистрировано 3,1 тысячи мототехники, сегодня зарегистрировано 33,5 тысячи. Плохо, что количество смертей увеличилось, но и количество автомобилей выросло", – заявил Гомелаури.
По словам министра, с 2008 года число зарегистрированных автомобилей увеличилось почти на миллион.
"В 2008 году в Грузии было зарегистрировано 630 тысяч, в 2011 году – 785 тысяч, сегодня в Грузии зарегистрировано 1 миллион 711 тысяч автомобилей. Количество транспортных средств увеличилось почти на миллион", – сказал министр.
При этом, как отметил Гомелаури, зачастую общество винит в пробках городские власти, в частности мэра Тбилиси Каху Каладзе, хотя всему виной "не личности, а увеличение числа автомобилей".
"Иногда мы виним в пробках мэрию, иногда господина Каладзе, но на самом деле причина в том, что в стране увеличилось количество автомобилей, и из-за этого также увеличиваются пробки и аварии", – сказал Гомелаури.
Всего в Грузии, по данным на 2023 год, зарегистрировано 1 647 629 автомобилей, из них 1 195 349 на ходу.