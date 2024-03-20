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Случаи ДТП с летальным исходом в Грузии увеличились – министр

Случаи ДТП с летальным исходом в Грузии увеличились – министр

Sputnik Грузия

С 2008 года число зарегистрированных в стране автомобилей увеличилось почти на миллион, отметил Гомелаури 20.03.2024, Sputnik Грузия

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автомобили

вахтанг гомелаури

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Увеличение количества ДТП с летальным исходом в Грузии связано с ростом числа автомобилей и мототехники, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури во время своего выступления в рамках министерского часа. В 2023 году в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии погибли 442 человека, пострадали 7 310 человек. В 2022 году в результате ДТП погибло 430 человек. По словам министра, с 2008 года число зарегистрированных автомобилей увеличилось почти на миллион. "В 2008 году в Грузии было зарегистрировано 630 тысяч, в 2011 году – 785 тысяч, сегодня в Грузии зарегистрировано 1 миллион 711 тысяч автомобилей. Количество транспортных средств увеличилось почти на миллион", – сказал министр. При этом, как отметил Гомелаури, зачастую общество винит в пробках городские власти, в частности мэра Тбилиси Каху Каладзе, хотя всему виной "не личности, а увеличение числа автомобилей". Всего в Грузии, по данным на 2023 год, зарегистрировано 1 647 629 автомобилей, из них 1 195 349 на ходу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

автомобили, вахтанг гомелаури, каха каладзе, общество, новости, грузия, дтп