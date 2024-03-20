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Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 20.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-20T15:25+0400
2024-03-20T15:25+0400
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.
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мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии, в мире, видео
Еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
15:25 20.03.2024 (обновлено: 09:25 21.03.2024)
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.