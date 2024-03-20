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Ищенко: ВМФ России в Индийском океане, Запад против выборов и предложение сенатора Грэма
Ищенко: ВМФ России в Индийском океане, Запад против выборов и предложение сенатора Грэма
Sputnik Грузия
России не важно, как геополитические противники оценивают результаты президентских выборов, ведь что бы ни говорили Бербок и другие западные политики, они все... 20.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-20T09:49+0400
2024-03-20T09:49+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог Ростислав Ищенко.Чем Россия, США, Китай и Индия отличаются от Лихтенштейна или Люксембурга? Почему государства не могут не вмешиваться в дела друг друга на мировой арене? С какими предложениями американский сенатор Грэм приехал в Киев?Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, индийский океан, сша, китай, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, индийский океан, сша, китай, видео
Ищенко: ВМФ России в Индийском океане, Запад против выборов и предложение сенатора Грэма
России не важно, как геополитические противники оценивают результаты президентских выборов, ведь что бы ни говорили Бербок и другие западные политики, они все равно будут вынуждены принять волеизъявление российского народа
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог Ростислав Ищенко.
Чем Россия, США, Китай и Индия отличаются от Лихтенштейна или Люксембурга? Почему государства не могут не вмешиваться в дела друг друга на мировой арене? С какими предложениями американский сенатор Грэм приехал в Киев?
Обо всем этом смотрите в видео.