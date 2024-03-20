https://sputnik-georgia.ru/20240320/izolirovannye-doma-dlya-nesovershennoletnikh-vmesto-tyurem---gruziya-vnedryaet-nemetskuyu-model-286958644.html

Изолированные дома для несовершеннолетних вместо тюрем – Грузия внедряет немецкую модель

Изолированные дома для несовершеннолетних вместо тюрем – Грузия внедряет немецкую модель

Sputnik Грузия

По данным МВД, на начало февраля 2024 года в тюрьмах страны отбывают наказание 35 несовершеннолетних 20.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-20T20:08+0400

2024-03-20T20:08+0400

2024-03-20T20:48+0400

тюрьма

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преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии работает над созданием изолированных жилищ для несовершеннолетних осужденных – они будут похожи не на тюрьмы, а на обычные дома, заявил глава ведомства Вахтанг Гомелаури, выступая перед депутатами. В специальных домах будут педагоги, воспитатели, несовершеннолетние смогут заниматься спортом, получать образование. Это, как считает Гомелуари, послужит превенцией совершения преступлений. Как отметил министр, проблема преступности среди несовершеннолетних стоит остро, и он не видит другого выхода. "Это очень сложный вопрос. Эта проблема действительно существует", – добавил Гомелаури. По его словам, после того, как детей, отбывших наказание, возвращают в детские дома, они сбегают оттуда, возвращаются на улицы и совершают там преступления. По данным МВД, на начало февраля 2024 года в тюрьмах Грузии отбывают наказание 35 несовершеннолетних. По словам министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, его ведомство активно работает над предотвращением преступлений среди несовершеннолетних. Как отметил Гомелаури в парламенте, ведется работа по внедрению немецкой модели, которая предполагает перевод несовершеннолетних, совершивших преступления, в специальные места жительства. Это будет не тюрьма, а учреждение с условиями обычного жилого дома, из которого человек сможет выйти на основании решения судьи, подчеркнул он. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тюрьма, тбилиси, вахтанг гомелаури, грузия, новости, общество, минздрав, преступность в грузии