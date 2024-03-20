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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Россия - один из крупнейших торговых партнеров Грузии 20.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-20T16:35+0400
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2024-03-20T16:35+0400
экономика
россия
грузия
сакстат
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-феврале 2024 года сократился почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 410,6 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за два месяца 2024 года составила 13,9%.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли 47,5 тысячи тонн пшеницы и меслин.Из России также завезли до 245 тысяч тонн природного и попутного газов, 120,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки - 29,3 тысячи тонн, 18,7 тысячи тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей и так далее.В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, россия, грузия, сакстат, грузино-российские отношения
экономика, россия, грузия, сакстат, грузино-российские отношения
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Россия - один из крупнейших торговых партнеров Грузии
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-феврале 2024 года сократился почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 410,6 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным
"Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за два месяца 2024 года составила 13,9%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России
январь-февраль 2024 года
Показатель
Объем
млн долларов
Рост
%
Экспорт
96,8
-24,5
Импорт
313,8
-7,4
Всего
410,6
-11,7
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров
январь-февраль 2024 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение
%
Вино
35,9
50,7
Спиртные напитки
16,4
85,7
Минеральные воды
11,7
8,9
Лимонад
7,9
36,4
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные
7,2
232,8
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли 47,5 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли до 245 тысяч тонн природного и попутного газов, 120,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки - 29,3 тысячи тонн, 18,7 тысячи тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров
январь-февраль 2024 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение
%
Нефтепродукты
90,1
-17,0
Газ
64,5
-5,7
Изделия из стали
17,8
144,8
Пшеница
11,9
17,5
Стеклянные емкости
7,1
-2,8
В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.