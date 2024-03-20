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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Россия - один из крупнейших торговых партнеров Грузии 20.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-20T16:35+0400
2024-03-20T16:35+0400
экономика
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грузия
сакстат
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-феврале 2024 года сократился почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 410,6 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за два месяца 2024 года составила 13,9%.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли 47,5 тысячи тонн пшеницы и меслин.Из России также завезли до 245 тысяч тонн природного и попутного газов, 120,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки - 29,3 тысячи тонн, 18,7 тысячи тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей и так далее.В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, россия, грузия, сакстат, грузино-российские отношения
экономика, россия, грузия, сакстат, грузино-российские отношения

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

16:35 20.03.2024
© official site of the MTCIT of RAАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс"
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 20.03.2024
© official site of the MTCIT of RA
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Россия - один из крупнейших торговых партнеров Грузии
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-феврале 2024 года сократился почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 410,6 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за два месяца 2024 года составила 13,9%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-февраль 2024 года

Показатель

Объем

млн долларов

Рост

%

Экспорт

96,8

-24,5

Импорт

313,8

-7,4

Всего

410,6

-11,7

ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров январь-февраль 2024 года

Товары

млн долларов

Рост/Падение

%

Вино

35,9

50,7

Спиртные напитки

16,4

85,7

Минеральные воды

11,7

8,9

Лимонад

7,9

36,4

Цитрусовые плоды, свежие или сушеные

7,2

232,8

Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли 47,5 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли до 245 тысяч тонн природного и попутного газов, 120,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки - 29,3 тысячи тонн, 18,7 тысячи тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров январь-февраль 2024 года

Товары

млн долларов

Рост/Падение

%

Нефтепродукты

90,1

-17,0

Газ

64,5

-5,7

Изделия из стали

17,8

144,8

Пшеница

11,9

17,5

Стеклянные емкости

7,1

-2,8

В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.
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