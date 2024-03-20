https://sputnik-georgia.ru/20240320/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-286949057.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Sputnik Грузия

Россия - один из крупнейших торговых партнеров Грузии 20.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-20T16:35+0400

2024-03-20T16:35+0400

2024-03-20T16:35+0400

экономика

россия

грузия

сакстат

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-феврале 2024 года сократился почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 410,6 млн долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии за два месяца 2024 года составила 13,9%.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-феврале текущего года из соседней страны завезли 47,5 тысячи тонн пшеницы и меслин.Из России также завезли до 245 тысяч тонн природного и попутного газов, 120,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, а также прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки - 29,3 тысячи тонн, 18,7 тысячи тонн стеклянных бутылок, тар, других емкостей и так далее.В 2023 году страны наторговали на 2,4 миллиарда долларов, что на 3% меньше по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, россия, грузия, сакстат, грузино-российские отношения