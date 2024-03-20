https://sputnik-georgia.ru/20240320/kogo-finansiruyut-amerikantsy-v-gruzii-286936786.html

Кого финансируют американцы в Грузии?

Кого финансируют американцы в Грузии?

Sputnik Грузия

Непонятно, какая часть средств идет к НПО, какая – к партиям, а что тратится на национальные нужды, сказал Мдинарадзе 20.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-20T10:52+0400

2024-03-20T10:52+0400

2024-03-20T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Никто не знает, на что идут деньги американских налогоплательщиков в Грузии, заявил лидер парламентского большинства, представитель правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. Тема зарубежного финансирования неправительственных организаций является одной из самых актуальных в Грузии. В правящей партии утверждают, что некоторые финансируемые из Запада НПО действуют во вред государству. Часть из них, по словам представителей "Грузинской мечты", была фиктивно создана оппозиционными партиями. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Мы в действительности не знаем, на что идут деньги американского народа, деньги американских налогоплательщиков. Чтобы мы этого не знали, они и обманули определенную часть молодежи, которая стояла на улице в прошлом году, в марте. Поэтому назвали закон о прозрачности "русским законом", – заявил Мдинарадзе. В Грузии в марте 2023 года была попытка сделать финансирование НПО прозрачным благодаря принятию аналога закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США. Однако из-за масштабных акций протеста в Тбилиси закон так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры.По словам Мдинарадзе, о том, на что тратятся деньги от зарубежных доноров, толком не знает никто и в грузинском обществе. По словам депутата, из-за непрозрачности финансирования непонятно, какая часть средств идет к НПО, какая – к партиям, а что тратится на национальные нужды. "Это та парадоксальная несовместимость, с которой мы имеем дело, когда финансы, с одной стороны, совершенно непрозрачны – что идет партии, что идет в НПО, что финансируется, а что действительно используется для национального дела", – сказал Мдинарадзе. Как отметил один из лидеров партии "Сила народа", депутат Дмитрий Хундадзе, зачастую зарубежное финансирование используется для расшатывания власти. По его словам, было бы неплохо выяснить, куда пошли 6 млрд долларов, выделенные США Грузии за последние 30 лет, как заявили в посольстве Соединенных Штатов. "Я также хотел бы обратить внимание на информацию, которая ранее была распространена из посольства США, о том, что Грузия якобы получила шесть миллиардов долларов помощи от США за последние 30 лет. Это повторил сегодня региональный директор USAID", – сказал Хундадзе. В то же время, по словам депутата, США оказывает Грузии и благотворительную помощь, но делают они это в своих интересах. В мае 2023 года правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила оппозиционные партии "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Европейская Грузия" в создании фиктивных неправительственных организаций для получения финансирования от "иностранных грантов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, дмитрий хундадзе, "сила народа", usaid, сша