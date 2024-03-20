https://sputnik-georgia.ru/20240320/kto-stal-novym-gubernatorom-shida-kartli-v-gruzii-286949935.html

Кто стал новым губернатором Шида Картли в Грузии?

Кто стал новым губернатором Шида Картли в Грузии?

Sputnik Грузия

Ранее Леван Харабадзе возглавлял Департамент полиции в регионе Гурия 20.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-20T17:45+0400

2024-03-20T17:45+0400

2024-03-20T17:45+0400

грузия

новости

шида картли

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Левана Харабадзе губернатором региона Шида Картли, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В начале марта 2023 года должность губернатора Шида Картли покинул Михаил Шакулашвили. Он был назначен на пост в августе 2022 года. По информации пресс-службы, он принял это решение по собственному желанию. Премьер-министр на встрече в администрации правительства пожелал Харабадзе успехов в дальнейшей работе, рассказал о реализуемых и запланированных в регионе проектах. Леван Харабадзе по профессии юрист. До сих пор он занимал должность директора Департамента полиции МВД в регионе Гурия. У Харабадзе многолетний опыт работы на руководящих должностях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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