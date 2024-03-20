https://sputnik-georgia.ru/20240320/kto-stal-novym-gubernatorom-shida-kartli-v-gruzii-286949935.html
Кто стал новым губернатором Шида Картли в Грузии?
Кто стал новым губернатором Шида Картли в Грузии?
Sputnik Грузия
Ранее Леван Харабадзе возглавлял Департамент полиции в регионе Гурия 20.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-20T17:45+0400
2024-03-20T17:45+0400
2024-03-20T17:45+0400
грузия
новости
шида картли
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/14/286948765_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_4376d7ad13e95f9a673fc9c705410050.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Левана Харабадзе губернатором региона Шида Картли, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В начале марта 2023 года должность губернатора Шида Картли покинул Михаил Шакулашвили. Он был назначен на пост в августе 2022 года. По информации пресс-службы, он принял это решение по собственному желанию. Премьер-министр на встрече в администрации правительства пожелал Харабадзе успехов в дальнейшей работе, рассказал о реализуемых и запланированных в регионе проектах. Леван Харабадзе по профессии юрист. До сих пор он занимал должность директора Департамента полиции МВД в регионе Гурия. У Харабадзе многолетний опыт работы на руководящих должностях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шида картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/14/286948765_126:0:1959:1375_1920x0_80_0_0_5609443e8b37eafeadbe0750f3068c7a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, шида картли, ираклий кобахидзе
грузия, новости, шида картли, ираклий кобахидзе
Кто стал новым губернатором Шида Картли в Грузии?
Ранее Леван Харабадзе возглавлял Департамент полиции в регионе Гурия
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Левана Харабадзе губернатором региона Шида Картли, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
В начале марта 2023 года должность губернатора Шида Картли покинул Михаил Шакулашвили. Он был назначен на пост в августе 2022 года. По информации пресс-службы, он принял это решение по собственному желанию.
Премьер-министр на встрече в администрации правительства пожелал Харабадзе успехов в дальнейшей работе, рассказал о реализуемых и запланированных в регионе проектах.
Леван Харабадзе по профессии юрист. До сих пор он занимал должность директора Департамента полиции МВД в регионе Гурия. У Харабадзе многолетний опыт работы на руководящих должностях.