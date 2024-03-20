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"Не стоит недооценивать соперника" – тренер сборной Грузии о матче с Люксембургом
"Не стоит недооценивать соперника" – тренер сборной Грузии о матче с Люксембургом
Sputnik Грузия
Матч между Грузией и Люксембургом состоится 21 марта на "Динамо Арене" 20.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Игрокам сборной Грузии по футболу не стоит недооценивать команду Люксембурга и расслабляться перед полуфинальным матчем плей-офф Лиги наций за выход на Евро 2024, заявил наставник национальной команды Вилли Саньоль на предматчевой пресс-конференции. Матч между Грузией и Люксембургом состоится 21 марта на "Динамо Арене". Все билеты на игру были проданы менее чем за сутки. В случае победы сборная Грузии сыграет в финале плей-офф против победителя пары второго полуфинала Казахстан-Греция 26 марта в Тбилиси. Победа в этой встрече обеспечивает команде исторический выход на Евро 2024. По словам французского наставника, в команде присутствует боевой дух, и каждый игрок знает, что делать. "Есть ли в команде боевой дух? Дух очень важен, и без него мы ничего не сможем достичь. Я поговорил с игроками и сказал им, что необходима концентрация. В матче с Люксембургом будет важно, насколько хорошо и мудро мы сыграем", – сказал тренер. На этот раз сюрпризов не будет, добавил Саньоль. Из-за перебора желтых карточек по правилам турнира матч с Люксембургом пропустит лидер команды Хвича Кварацхелия. Финальная часть Евро 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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футбол, люксембург, спорт, грузия, новости, германия, тбилиси, вилли саньоль, хвича кварацхелия, динамо арена
футбол, люксембург, спорт, грузия, новости, германия, тбилиси, вилли саньоль, хвича кварацхелия, динамо арена
"Не стоит недооценивать соперника" – тренер сборной Грузии о матче с Люксембургом
Матч между Грузией и Люксембургом состоится 21 марта на "Динамо Арене"
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Игрокам сборной Грузии по футболу не стоит недооценивать команду Люксембурга и расслабляться перед полуфинальным матчем плей-офф Лиги наций за выход на Евро 2024, заявил наставник национальной команды Вилли Саньоль на предматчевой пресс-конференции.
Матч между Грузией и Люксембургом состоится 21 марта на "Динамо Арене". Все билеты на игру были проданы менее чем за сутки. В случае победы сборная Грузии сыграет в финале плей-офф против победителя пары второго полуфинала Казахстан-Греция 26 марта в Тбилиси. Победа в этой встрече обеспечивает команде исторический выход на Евро 2024.
"Я видел все игры Люксембурга. Нам не следует расслабляться и недооценивать соперника. Главное – выложиться до конца и показать свои способности. Мы постараемся контролировать мяч", – сказал Саньоль.
По словам французского наставника, в команде присутствует боевой дух, и каждый игрок знает, что делать.
"Есть ли в команде боевой дух? Дух очень важен, и без него мы ничего не сможем достичь. Я поговорил с игроками и сказал им, что необходима концентрация. В матче с Люксембургом будет важно, насколько хорошо и мудро мы сыграем", – сказал тренер.
На этот раз сюрпризов не будет, добавил Саньоль.
Из-за перебора желтых карточек по правилам турнира матч с Люксембургом пропустит лидер команды Хвича Кварацхелия.
Финальная часть Евро 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут десять стадионов в десяти городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.