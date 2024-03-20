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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Грузии
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Грузии
Sputnik Грузия
Причиной инцидента, вероятно, стало повреждение на железнодорожном пути 20.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-20T11:34+0400
2024-03-20T11:34+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Пассажирский поезд, следовавший из Озургети (регион Гурия) в Тбилиси, сошел с рельсов недалеко от села Гурианта, сообщает телеканал "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На железнодорожном пути наблюдаются повреждения, которые, согласно первичному осмотру, и стали причиной инцидента, сообщили представители Грузинской железной дороги в Западной Грузии, прибывшие на место. Ситуация будет изучена в ближайшее время, и после этого будет сделано окончательное заключение. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в ГЖД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, грузинская железная дорога, озургети, западная грузия, новости
грузия, происшествия, грузинская железная дорога, озургети, западная грузия, новости
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Грузии
11:34 20.03.2024 (обновлено: 12:21 20.03.2024)
Причиной инцидента, вероятно, стало повреждение на железнодорожном пути
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Пассажирский поезд, следовавший из Озургети (регион Гурия) в Тбилиси, сошел с рельсов недалеко от села Гурианта, сообщает телеканал "Рустави 2".
На железнодорожном пути наблюдаются повреждения, которые, согласно первичному осмотру, и стали причиной инцидента, сообщили представители Грузинской железной дороги в Западной Грузии, прибывшие на место.
"Поезд сошел с рельсов из-за повреждения путей. Пока поезд не может продолжить путь. Ведутся работы по восстановлению движения. Пассажиры в режиме ожидания", – сообщили Sputnik Грузия на горячей линии ГЖД.
Ситуация будет изучена в ближайшее время, и после этого будет сделано окончательное заключение.
В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в ГЖД.