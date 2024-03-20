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Поезд сошел с рельсов в Грузии – когда восстановится движение?
Поезд сошел с рельсов в Грузии – когда восстановится движение?
Sputnik Грузия
Причиной инцидента, предположительно, стало повреждение железнодорожных путей 20.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-20T13:40+0400
2024-03-20T13:40+0400
2024-03-20T14:21+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Движение пассажирского поезда Озургети-Тбилиси, сошедшего с рельсов, отложили до четверга, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии Грузинской железной дороги. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Поезд, следовавший из Озургети (регион Гурия) в Тбилиси, сошел с рельсов недалеко от села Гурианта в среду утром. На железнодорожном пути наблюдаются повреждения, которые, согласно первичному осмотру, и стали причиной инцидента. В результате инцидента никто не пострадал.На месте ведутся работы по устранению повреждения. На движение других поездов повреждение на железнодорожных путях у села Гурианта не повлияло. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, озургети, грузинская железная дорога
грузия, новости, происшествия, тбилиси, озургети, грузинская железная дорога
Поезд сошел с рельсов в Грузии – когда восстановится движение?
13:40 20.03.2024 (обновлено: 14:21 20.03.2024)
Причиной инцидента, предположительно, стало повреждение железнодорожных путей
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Движение пассажирского поезда Озургети-Тбилиси, сошедшего с рельсов, отложили до четверга, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии Грузинской железной дороги.
Поезд, следовавший из Озургети (регион Гурия) в Тбилиси, сошел с рельсов недалеко от села Гурианта в среду утром. На железнодорожном пути наблюдаются повреждения, которые, согласно первичному осмотру, и стали причиной инцидента. В результате инцидента никто не пострадал.
"Пассажиры поезда смогут отправиться до места назначения завтра. Точное время определится в течение дня", – сообщили в ГЖД.
На месте ведутся работы по устранению повреждения.
На движение других поездов повреждение на железнодорожных путях у села Гурианта не повлияло.