https://sputnik-georgia.ru/20240320/poezd-soshel-s-relsov-v-gruzii---kogda-vosstanovitsya-dvizhenie-286951894.html

Поезд сошел с рельсов в Грузии – когда восстановится движение?

Поезд сошел с рельсов в Грузии – когда восстановится движение?

Sputnik Грузия

Причиной инцидента, предположительно, стало повреждение железнодорожных путей 20.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-20T13:40+0400

2024-03-20T13:40+0400

2024-03-20T14:21+0400

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грузинская железная дорога

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Движение пассажирского поезда Озургети-Тбилиси, сошедшего с рельсов, отложили до четверга, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии Грузинской железной дороги. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Поезд, следовавший из Озургети (регион Гурия) в Тбилиси, сошел с рельсов недалеко от села Гурианта в среду утром. На железнодорожном пути наблюдаются повреждения, которые, согласно первичному осмотру, и стали причиной инцидента. В результате инцидента никто не пострадал.На месте ведутся работы по устранению повреждения. На движение других поездов повреждение на железнодорожных путях у села Гурианта не повлияло. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, озургети, грузинская железная дорога