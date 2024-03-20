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Тему введения веттинг-контроля в Грузии нельзя закрывать – заявление НПО
Тему введения веттинг-контроля в Грузии нельзя закрывать – заявление НПО
Sputnik Грузия
Есть принципиальные вопросы относительно добросовестности лиц, занимающих руководящие должности в судебной системе, утверждают НПО 20.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-20T19:55+0400
2024-03-20T19:55+0400
2024-03-20T20:52+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Несколько десятков неправительственных организаций Грузии выступили с совместным заявлением о необходимости внедрения в стране системы веттинг-контроля судей в ответ на заявления премьер-министра и спикера парламента о том, что "тема закрыта". Власти Грузии категорически против введения в стране системы веттинг-контроля. В правящей партии не раз заявляли, что судебная система в Грузии независима. Между тем оппозиция и неправительственный сектор выступают за то, чтобы проверкой данных судей занимались НПО и посольства стран-партнеров. Еврокомиссия считает важным проверить добросовестность членов Высшего совета юстиции, судей Верховного суда, председателей судов и кандидатов, которые будут назначены на эти должности, подчеркнуто в заявлении. Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов, проведение судебной реформы. Как говорится в совместном заявлении 47 неправительственных организаций, сегодня существуют принципиальные вопросы относительно добросовестности лиц, занимающих руководящие должности в судебной системе. США в апреле 2023 года ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По словам представителей НПО, им непонятно, почему, если нет проблем с добросовестностью судей, политические и судебные власти против этого процесса. Судебная реформа После прихода к власти "Грузинской мечты" было проведено несколько волн судебной реформы. В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ. Оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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суд, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, еврокомиссия, сша, грузия, новости, политика
суд, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, еврокомиссия, сша, грузия, новости, политика
Тему введения веттинг-контроля в Грузии нельзя закрывать – заявление НПО
19:55 20.03.2024 (обновлено: 20:52 20.03.2024)
Есть принципиальные вопросы относительно добросовестности лиц, занимающих руководящие должности в судебной системе, утверждают НПО
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Несколько десятков неправительственных организаций Грузии выступили с совместным заявлением о необходимости внедрения в стране системы веттинг-контроля судей в ответ на заявления премьер-министра и спикера парламента о том, что "тема закрыта".
Власти Грузии категорически против введения в стране системы веттинг-контроля. В правящей партии не раз заявляли, что судебная система в Грузии независима. Между тем оппозиция и неправительственный сектор выступают за то, чтобы проверкой данных судей занимались НПО и посольства стран-партнеров.
"Тему "оздоровления" суда нельзя закрывать, поскольку это требование Еврокомиссии является важной предпосылкой для открытия переговоров о членстве Грузии, а для населения Грузии вступление в Евросоюз является важнейшим приоритетом", – отмечено в заявлении.
Еврокомиссия считает важным проверить добросовестность членов Высшего совета юстиции, судей Верховного суда, председателей судов и кандидатов, которые будут назначены на эти должности, подчеркнуто в заявлении.
Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов, проведение судебной реформы.
Как говорится в совместном заявлении 47 неправительственных организаций, сегодня существуют принципиальные вопросы относительно добросовестности лиц, занимающих руководящие должности в судебной системе.
"Сегодня возникают веские вопросы о добросовестности лиц, занимающих руководящие должности в судебной системе, и о владении ими имуществом, несовместимым с должностями. Показательно и то, что несколько влиятельных судей подверглись санкциям со стороны стратегического партнера Грузии – США", – сказано в заявлении.
США в апреле 2023 года ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию".
По словам представителей НПО, им непонятно, почему, если нет проблем с добросовестностью судей, политические и судебные власти против этого процесса.
После прихода к власти "Грузинской мечты" было проведено несколько волн судебной реформы.
В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ.
Оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им.