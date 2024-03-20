https://sputnik-georgia.ru/20240320/temu-vvedeniya-vetting-kontrolya-v-gruzii-nelzya-zakryvat---zayavlenie-npo-286958166.html

Тему введения веттинг-контроля в Грузии нельзя закрывать – заявление НПО

Тему введения веттинг-контроля в Грузии нельзя закрывать – заявление НПО

Sputnik Грузия

Есть принципиальные вопросы относительно добросовестности лиц, занимающих руководящие должности в судебной системе, утверждают НПО 20.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-20T19:55+0400

2024-03-20T19:55+0400

2024-03-20T20:52+0400

суд

михаил чинчаладзе

валериан церцвадзе

еврокомиссия

сша

грузия

новости

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/07/264211041_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_58ca49186d45076c6d7b655a1be40de0.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Несколько десятков неправительственных организаций Грузии выступили с совместным заявлением о необходимости внедрения в стране системы веттинг-контроля судей в ответ на заявления премьер-министра и спикера парламента о том, что "тема закрыта". Власти Грузии категорически против введения в стране системы веттинг-контроля. В правящей партии не раз заявляли, что судебная система в Грузии независима. Между тем оппозиция и неправительственный сектор выступают за то, чтобы проверкой данных судей занимались НПО и посольства стран-партнеров. Еврокомиссия считает важным проверить добросовестность членов Высшего совета юстиции, судей Верховного суда, председателей судов и кандидатов, которые будут назначены на эти должности, подчеркнуто в заявлении. Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов, проведение судебной реформы. Как говорится в совместном заявлении 47 неправительственных организаций, сегодня существуют принципиальные вопросы относительно добросовестности лиц, занимающих руководящие должности в судебной системе. США в апреле 2023 года ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По словам представителей НПО, им непонятно, почему, если нет проблем с добросовестностью судей, политические и судебные власти против этого процесса. Судебная реформа После прихода к власти "Грузинской мечты" было проведено несколько волн судебной реформы. В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ. Оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

суд, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, еврокомиссия, сша, грузия, новости, политика