https://sputnik-georgia.ru/20240320/v-gruzii-rassleduyut-utechku-lichnykh-dannykh-tysyach-polzovateley-silknet-286952362.html

В Грузии расследуют утечку личных данных тысяч пользователей Silknet

В Грузии расследуют утечку личных данных тысяч пользователей Silknet

Sputnik Грузия

Отмечено, что не было никакого незаконного распространения звонков абонентов, текстовых сообщений и другой информации об услугах связи 20.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-20T15:15+0400

2024-03-20T15:15+0400

2024-03-20T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Грузии Silknet и Служба госбезопасности выясняют подробности возможного факта несанкционированного доступа и раскрытия персональных данных порядка 2 тысяч пользователей, говорится в заявлении провайдера. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Защита персональных данных, прозрачность и подотчетность являются фундаментальными вопросами компании, отмечено в заявлении.Отмечено, что предпринимаются меры, необходимые для предотвращения, исследования и предотвращения в будущем данного инцидента. В ближайшее время по результатам расследования инцидента будут решены вопросы дальнейшего правового реагирования. В связи с важностью темы компания Silknet будет постепенно публиковать всю необходимую информацию, связанную с упомянутым инцидентом, в той степени, в которой это не поставит под угрозу эффективность действующих мер кибербезопасности и интересы дальнейшего расследования. Компания Silknet была основана в 2009 году тремя компаниями – АО "Объединенный телеком", ООО "Аджара телеком" и ООО "Ванекси". В 2014 году компания Silknet приобрела WiMax Georgia (фиксированная беспроводная широкополосная связь), а в 2015 году – Vtel Georgia (фиксированная беспроводная широкополосная связь). В 2018 году Silknet приобрела одного из крупнейших мобильных операторов в Грузии "Джеоселл" (Geocell). По данным на 2023 год, у компании Silknet около 1,8 миллиона абонентов мобильной сети, 169,1 тысячи абонентов фиксированной сети, 320 тысяч пользователей имеют широкополосный доступ в Интернет, а 253,7 тысячи абонентов пользуются интернет-телевидением Silknet.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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