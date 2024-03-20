https://sputnik-georgia.ru/20240320/v-gruzii-utochnili-pokazateli-ekonomicheskogo-rosta-za-2023-god-286954869.html
В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2023 год
В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2023 год
Sputnik Грузия
Наибольший рост в 2023 году показали сфера информации и коммуникации 20.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-20T20:20+0400
2024-03-20T20:20+0400
2024-03-20T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2023 году составил 7,5% по сравнению с показателем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Таким образом, показатель среднего экономического роста не изменился по сравнению с предварительными данными.В текущих ценах ВВП в 2023 году составил 80,2 миллиарда лари, или 30,5 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 2,5%, а ВВП на душу населения составил 8 210,1 доллара (год назад – 6 731,2 доллара), сообщили в "Сакстат".Какие сферы экономики растутНаибольший рост в 2023 году показали сферы информации и коммуникации, административного и вспомогательного обслуживания, а также профессиональной научно-технической деятельности.Спад показали сферы здравоохранения и социального обслуживания (-15,4%), водоснабжение, канализация, управление отходами и борьба с загрязнением (-11,3%), горнодобывающая промышленность (-4%), поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (-3,2%), а также деятельность, связанная с недвижимостью (-2,5%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости, перерабатывающей промышленности и т. д.После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сакстат
экономика, грузия, новости, сакстат
В Грузии уточнили показатели экономического роста за 2023 год
Наибольший рост в 2023 году показали сфера информации и коммуникации
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2023 году составил 7,5% по сравнению с показателем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Таким образом, показатель среднего экономического роста не изменился по сравнению с предварительными данными.
В текущих ценах ВВП в 2023 году составил 80,2 миллиарда лари, или 30,5 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 2,5%, а ВВП на душу населения составил 8 210,1 доллара (год назад – 6 731,2 доллара), сообщили в "Сакстат"
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Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в 2023 году показали сферы информации и коммуникации, административного и вспомогательного обслуживания, а также профессиональной научно-технической деятельности.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в 2023 году
Сфера экономики
Рост, %
Информация и коммуникация
27,4
Деятельность административного и вспомогательного обслуживания
26,4
Профессиональная научно-техническая деятельность
19,1
Образование
18.9
Госуправление и оборона; Обязательное социальное обеспечение
13,7
Спад показали сферы здравоохранения и социального обслуживания (-15,4%), водоснабжение, канализация, управление отходами и борьба с загрязнением (-11,3%), горнодобывающая промышленность (-4%), поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (-3,2%), а также деятельность, связанная с недвижимостью (-2,5%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, недвижимости, перерабатывающей промышленности и т. д.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в 2023 году
Сфера экономики
Удельный вес в ВВП, %
Торговля
15,6
Недвижимость
10,2
Обрабатывающая промышленность
9,5
Строительство
7,9
Сельское, лесное, рыбное хозяйство
6,9
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%.