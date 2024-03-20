https://sputnik-georgia.ru/20240320/v-gruzinskoy-mechte-obvinili-delegatsiyu-iz-ukrainy-v-ispolzovanii-lozhnykh-argumentov-286955609.html

Депутат "Грузинской мечты" обвинил делегацию из Украины в ПА "Евронест" во лжи

Депутат "Грузинской мечты" обвинил делегацию из Украины в ПА "Евронест" во лжи

Sputnik Грузия

Мдинарадзе заявил об отсутствии доказательств того, что Грузия помогает России в обходе санкций 20.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-20T17:06+0400

2024-03-20T17:06+0400

2024-03-20T17:30+0400

грузия

новости

политика

украина

молдова

армения

мамука мдинарадзе

евронест

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625585_0:58:2400:1408_1920x0_80_0_0_e7b6c4e81f0c08fe5dd6a57cd4107f7b.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Представители украинской делегации использовали ложь в качестве аргумента, чтобы не поддерживать инициирование правящей партией Грузии "Грузинская мечта" резолюции по вопросу евроинтеграции на Парламентской ассамблее "Евронест", заявил исполнительный секретарь правящей партии, депутат Мамука Мдинарадзе. Инициирование резолюции, разработанной "Грузинской мечтой" по вопросу интеграции Грузии, Украины и Молдовы в ЕС, провалилось из-за отсутствия поддержки со стороны грузинских оппозиционеров и делегатов украинской стороны. Свое решение представители Украины обосновали недовольством политикой Грузии. Они обвинили Грузию в оказании России помощи в обходе санкций. Политик отметил, что представители украинской делегации ставят себя в неловкое положение. "В мире нет доказательств того, что хотя бы один факт, попытка использовать Грузию для уклонения от санкций", – отметил Мдинарадзе. Грузинские оппозиционеры и власти Украины периодически обвиняют власти Грузии в оказании России помощи в обходе санкций, хотя координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. При этом власти отказываются вводить свои санкции против России, аргументируя это тем, что от подобного решения пострадает только сама Грузия. "Евронест" – это межпарламентская ассамблея, созданная для сближения государств-участников программы "Восточное партнерство" с Евросоюзом. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентская ассамблея "Евронест" состоит из делегаций Европейского парламента и делегаций стран "Восточного партнерства" – Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

молдова

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, украина, молдова, армения, мамука мдинарадзе, евронест, грузинская мечта - демократическая грузия