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В России наградили добровольца, спасшего командира танка "Алеша"

В России наградили добровольца, спасшего командира танка "Алеша"

Sputnik Грузия

Награду добровольцу вручил военный комиссар Преображенского района Москвы, полковник Сергей Тригилев 20.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-20T14:04+0400

2024-03-20T14:04+0400

2024-03-20T14:23+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Министерство обороны России наградило орденом Мужества участника специальной военной операции Сергея Соленова, спасшего своего командира, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша", передает РИА Новости.Леваков продолжил командовать личным составом, его подразделение выполнило боевую задачу. В последующем он совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша".Награду добровольцу вручил военный комиссар Преображенского района Москвы, полковник Сергей Тригилев."Конечно, мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял свой воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы так же. Я считаю, что все было закономерно, Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы свой командирский характер", – сказал Соленов после церемонии.Как рассказал боец, ему было особенно приятно, что Леваков приехал на награждение и лично пожал ему руку, похлопал по плечу, назвал награду абсолютно заслуженной.Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. Затем экипаж танка около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки.Потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 человек убитыми и ранеными.Президент России Владимир Путин на встрече со студентами-участниками спецоперации вспомнил встречу с экипажем танка "Алеша" и рассказал, что пообещал одному из них найти бойца, который спас тому жизнь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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