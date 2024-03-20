В России наградили добровольца, спасшего командира танка "Алеша"
14:04 20.03.2024 (обновлено: 14:23 20.03.2024)
© photo: Sputnik / Ministry of Defense of the Russian Federation / Перейти в фотобанкМиротворческие силы ОДКБ
© photo: Sputnik / Ministry of Defense of the Russian Federation/
Подписаться
Награду добровольцу вручил военный комиссар Преображенского района Москвы, полковник Сергей Тригилев
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Министерство обороны России наградило орденом Мужества участника специальной военной операции Сергея Соленова, спасшего своего командира, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша", передает РИА Новости.
"Находясь на переднем крае при выполнении боевой задачи, Сергей Соленов (позывной Колючий) обнаружил над командиром взвода, лейтенантом Александром Леваковым зависший беспилотный летательный аппарат ВСУ. Увидев произведенный в непосредственной близости сброс гранаты, он, не задумываясь, закрыл своим телом командира, тем самым спас ему жизнь", – рассказали в ведомстве.
Леваков продолжил командовать личным составом, его подразделение выполнило боевую задачу. В последующем он совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша".
Награду добровольцу вручил военный комиссар Преображенского района Москвы, полковник Сергей Тригилев.
"Конечно, мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял свой воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы так же. Я считаю, что все было закономерно, Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы свой командирский характер", – сказал Соленов после церемонии.
Как рассказал боец, ему было особенно приятно, что Леваков приехал на награждение и лично пожал ему руку, похлопал по плечу, назвал награду абсолютно заслуженной.
"Самого взрыва я не слышал. Все случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь! Когда появилась возможность, мы его эвакуировали в безопасное место, а сам я продолжил выполнять задачу, корректировал огонь нашей артиллерии. Из боя я не вышел. Все благодаря ему", – рассказал Леваков.
Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. Затем экипаж танка около 40 минут прикрывал мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки.
Потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 человек убитыми и ранеными.
Президент России Владимир Путин на встрече со студентами-участниками спецоперации вспомнил встречу с экипажем танка "Алеша" и рассказал, что пообещал одному из них найти бойца, который спас тому жизнь.